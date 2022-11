Justicia climática, pero el planeta sigue en UCI

ACUERDO de mínimos in extremis en la madrugada de ayer domingo, después de que se rozara la ruptura total y que la UE amenazara con abandonar las negociaciones. Se ha logrado mantener el compromiso de los Acuerdos de París y de Glasgow, de no superar los 1,5 ºC de aumento de la Tª media antes de fin de siglo respecto a los niveles preindustriales; pero el objetivo ambicioso de reducir drásticamente las emisiones de GEI para mitigar el cambio climático no se ha producido, ni arrinconar los combustibles fósiles causantes del calentamiento global, ni acelerar la transición energética hacia las ER.

En la declaración final se insta a los países a reducir progresivamente la generación de energía a partir del carbón y a abandonar gradualmente los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles (se mantiene el texto de la COP 26/Glasgow). Los informes del IPCC tendrían que ser vinculantes a la hora de tomar decisiones las Partes. El desarrollo de la COP 27 no ha supuesto un paso adelante para el planeta ni para la humanidad, ha sido un año perdido.

El escenario geopolítico actual no era el más adecuado ni Egipto el anfitrión ideal para acoger la COP 27, en un ambiente de discordia sin precedentes en ninguna de las 27 cumbres celebradas hasta ahora. La Presidencia, que ostentó Egipto, se ha movido entre la opacidad y el ocultismo, y estaba cantado que no iba a reclamar el fin de los combustibles fósiles. No puedo entender que haya países que no estén por la labor de avanzar en la lucha contra la crisis climática e incluso dispuestos a renunciar al Acuerdo de París; es más entendible que numerosos países perciban con incertidumbre la transición energética que se avecina, como consecuencia de la crisis energética mundial que estamos padeciendo a causa del conflicto bélico en Ucrania que puede conducirnos a una recesión global, y para afrontar una situación como esta hace falta mucho valor.

Conociendo a mi admirado colega y querido amigo Frans Timmermans (vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y comisario del Pacto Verde), cuya labor y liderazgo en la lucha contra la crisis climática desde la UE está siendo encomiable, no me extraña que se haya visto obligado a alzar su voz ante la Presidencia de la Cumbre (...), estando dispuesto a que la UE abandonara las negociaciones de la COP 27 si se rompían los Acuerdos de París y de Glasgow. Comparto plenamente su actitud y aplaudo la firmeza y determinación de Frans Timmermans: “mejor salirse de las negociaciones si no logramos un acuerdo justo y razonable a lo que el mundo espera de nosotros para hacer frente a la crisis climática”.

Estamos ante una emergencia climática y no se puede negociar con el planeta, urgen cambios estructurales y rápidos para no superar el límite de 1,5 ºC de calentamiento global. Es preciso acelerar la mitigación y la adaptación climática, con la finalidad de evitar y/o minimizar las consecuencias que la crisis climática puede deparar a la humanidad.

La buena noticia de la COP 27: se creará un fondo para compensar pérdidas y daños que será destinado a reparar los efectos del cambio climático a los países más vulnerables, que apenas han contribuido al calentamiento global. Es un acuerdo histórico para los países que sufren los impactos de la crisis climática, que se han venido exigiendo al mundo industrializado, una justa compensación económica como contrapartida a los episodios devastadores de meteorología extrema que se vienen sucediendo como consecuencia del calentamiento global. Éxito diplomático y político de los países en vías de desarrollo y de los defensores de la justicia climática.

Balance COP 27: sabor agridulce, la creación de este fondo es esencial, pero esta Cumbre no ha dado la respuesta adecuada que necesita la crisis climática que amenaza con hacer desaparecer a los países/isla del mapamundi o convertir a toda África en un desierto, y algunos siguen sin querer enterarse. No puedo ser optimista sabiendo que la COP 28 se celebrará en Dubai/Emiratos Árabes Unidos, seguirán mandando los petrodólares, y ahí me quedo...