Kafkiana situación política

SE dice que de bien intencionados está lleno el infierno lleno. Viene a cuento el refrán con motivo de las protestas en la sanidad, especialmente en la atención primaria. Las quejas se centran, algo habitual, en la pública. Vienen de antaño, pero se intensificaron coincidiendo con la pandemia. Y no solo en Galicia, sino en toda España. Las deficiencias, de cuya existencia no se duda, responden a una serie de factores que podemos considerar casi estructurales o históricos, agravados por otros coyunturales como la covid, que requirió un incremento de

recursos humanos y materiales, siempre insuficientes pese a las importantes dotaciones extra consignadas por la Administración central y autonómicas. Siendo conscientes de las dificultades, es natural y obligado reclamar mejoras. Sin embargo, la protesta ha de calibrarse adecuadamente. Una exageración de los males de la sanidad pública puede ser contraproducente, salvo si los intereses de sus promotores son de otro tipo. Que los políticos lo hagan a nadie sorprende, pero ni profesionales ni usuarios debieran caer en la trampa. A unos les puede ayudar a ganar elecciones pero no a mejorar el prestigio de quienes ejercen la profesión ni la salud de los pacientes. Ojo con los falsos valedores de la pública. La privada se frota las manos.