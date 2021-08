UNA diferencia entre los telediarios informativos españoles y los de países europeos de nuestro entorno cultural, es la amplitud de la información sobre las actuaciones de los diferentes grupos musicales. Grupos musicales que pueden ser nacionales, locales o extranjeros. No hay informativo, sobre todo en cadenas públicas, en que no aparezca alguna información sobre algún grupo ya sea rapero, de pop, rock duro o rock blando, hip-hop, salsa, R&B, metal, folk, indie, reggae, instrumental, new age, bossa nova o electrónica entre otros. La mayor parte de informaciones no se refieren solamente a grandes conciertos que lleven a grandes masas, sino simples actuaciones en un pub o una discoteca. Los locutores pronuncian los nombres de los cantantes como si fuesen conocidos por todos y si no lo son es por su baja cultura musical. Contrata esta intensidad con la escasa información que se muestra sobre música clásica, a pesar de que todas las semanas sus conciertos atraen a ellos alrededor de cincuenta mil personas en los diversos auditorios de España.

Si se retuviesen los nombres de los artistas mencionados en uno de los informativos al cabo de un año no bajarían de varios cientos, suponiendo una enorme propaganda para cualquiera de ellos y apoyo al negocio comercial que subyace detrás. Bien es cierto, que después de otros pocos años, nadie recuerda el nombre de los artistas citados. Entre las diversas actividades humanas, solo el fútbol es comparable en cuanto la extensión e intensidad de la información.

Hay varias razones para que se den estas informaciones con la variedad e intensidad que lo hacen. Una de ellas es el indudable interés que tiene para un sector del público, aparentemente muy popular. Aparentemente, porque en muchos conciertos la entrada no baja de treinta euros o incluso más, cantidad que solo esta al nivel de lo que cuesta la entrada más barata de un partido de fútbol de segunda división. Los de primera son más caros. El hecho que tenga interés para un sector del público no puede ser la única razón, dado que hay otras actividades que no tienen igual reflejo informativo. Tampoco, explica porque en España y no en Francia, Alemania o Gran Bretaña por poner otros ejemplos. Puede haber otras razones como la facilidad de cubrir tiempo de informativos con un vídeo hecho que no necesita elaboración ni trabajo alguno, o el interés y nivel cultural de los propios informadores.

Sin embargo, el hecho en sí, refleja un proceso, más hispano que europeo, caracterizado por cubrir el espacio dedicado a la cultura por la información y propaganda sobre estos eventos musicales. Este hecho no se restringe solo a televisiones y radios sino también se da en las administraciones, especialmente en ayuntamientos donde la actividad cultural se confunde con la de festejos y su programación se basa en conciertos de las músicas mencionadas. En el fondo lo que se hace consciente o inconscientemente es cambiar Cultura por Kultura.