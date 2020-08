La Alemania del noroeste

hay varias circunstancias extravagantes que explican que Galicia se haya adelantado varias veces en las medidas contra la pandemia. Cuenta con un médico al frente de la sanidad, existe un comité de expertos compuesto de seres reales y, por último, los gallegos llevan un tiempo empeñados en desoir los cantos de sirena y seguir su rumbo embarcados en gobiernos de mayoría. Todas ellas son rarezas en el mundo de hoy. En la política vigente lo lógico es que los que saben de medicina sean alejados de las responsabilidades sanitarias para evitar cualquier contaminación, y que los comités sean una ilusión para que la gente crea que no está gobernada por el puro azar, cuando así es.

Aunque sin duda la manía más insólita del lejano oeste es no dejarse seducir por las coaliciones coloristas. Tuvo escarceos, probó la experiencia, dió varias oportunidades a otras fórmulas basadas en la macedonia de siglas, pero al final Galicia se convenció de que Frankenstein, un choqueiro de lata a fin de cuentas, no era el adecuado para llevar el volante. A pesar de todo la resistencia galaica es encomiable pues la “mayoría” ha sido estigmatizada desde hace tiempo. El propio apellido, “absoluta”, es una forma nada sibilina de asociarla al absolutismo, en contraste con una dispersión de siglas que tendría más calidad democrática. Podría ser “completa” o incluso “simple” para significar que los gobiernos que forma no son complejos, y sin embargo seguimos llamándola “absoluta”.

En la practica las coaliciones han alentado el nacimiento de partidos tahúres que van a la política como quien va a una timba, con la esperanza de que en el río revuelto de los pactos les caiga un premio inesperado en forma de ministerio o consellería. Las coaliciones no se forman en torno a un programa, sino alrededor de un enemigo y un botín. Reducido el enemigo y repartido el botín, quienes participaron en el abordaje se dedican a sus querellas internas mientras los problemas se dejan en manos de comités que no existen. Hay desde luego coaliciones que no encajan en este estereotipo pero no son de este mundo, es decir que deben buscarse en Alemania u otros países de tradición pactista.

Todo este contexto ayuda a explicar, por ejemplo, que la prohibición de fumar en medio de la pandemia se implante en Galicia y la copie el Ministerio. La gran pregunta es por qué se le ocurre a Galicia antes que a otras comunidades y que al Gobierno central. Y no sólo lo relativo al tabaco sino también otras actuaciones anteriores en las que la administración gallega se adelantó. La respuesta no es que los demás carezcan de expertos. Los tienen, sumergidos bajo una tupida hojarasca de políticos con otras cosas más importantes de las que preocuparse como sobrevivir, cada uno con su manual de resistencia. Más que políticos abundan los resistentes que hacen del departamento correspondiente un búnker destinado a resistir asedios más que a gestionar. Ocurre en el Gobierno de España, en el de Madrid y por supuesto en la máxima expresión del caos que es la Generalitat, un Barça político goleado por la realidad. Que a nadie extrañe por tanto que Galicia sea, en lo que a gestión se refiere y gracias a esas extravagancias, la Alemania española.