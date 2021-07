La astilla Abascal

cuenta el refrán que no hay astilla peor que la de la propia madera, concepto que el centro virtual del Instituto Cervantes, donde se consultan las dudas sobre el refranero, vincula directamente con la enemistad partiendo de la idea de que su significado es que “con frecuencia no se llevan bien las personas de carácter, condición u oficio similar. Por otra parte, no hay peor enemigo que un amigo, un familiar o alguien del mismo oficio”. Al menos añade que su uso no es muy corriente.

Menos mal. Santiago Abascal es la peor de las astillas del Partido Popular; es una auténtica cuña (en ocasiones es el término que se emplea en este refrán castellano) que no deja de dar la lata. El ahora líder de Vox fue acogido en el seno popular tras las reiteradas amenazas de españolista que sufría su padre.

Hizo pobre carrera en sus filas ya que su discurso era más bien vago y Mariano Rajoy no le dio demasiado juego, las urnas mucho menos, por lo que tuvo que refugiarse en los brazos, o bajo las faldas que diría el castizo, de una Esperanza Aguirre convertida siempre en astilla para el entonces presidente.

Abascal un día decidió volar solo para emprender su particular cruzada contra comunistas y separatistas. En medio del lío catalán y el ascenso de Podemos tuvo su público en la España cañí.

El PPdeG siempre lo tuvo claro: esa astilla está mejor lejos de Galicia. Ahora es Juan José Vives el que le frena los pies en Ceuta, “no es cuestión ideológica, es de convivencia”, y bien haría Pablo Casado en hacer caso a Feijóo y recordar que, estamos de refranes, “más vale honra sin barcos”. Y mejor sin astillas. aNTÓN TRABANCA