La batalla de la reconstrucción

POCO a poco Europa camina hacia su nueva normalidad sin poder olvidar que se enfrenta a su mayor caída en casi un siglo. La pandemia del covid-19 afecta a todos los países, pero no lo hace por igual, en parte debido a factores relacionados con la salud, pero también y en buena medida por factores económicos.

En Bruselas el edificio de la Comisión ha sustituido el mural de la lucha contra el coronavirus, por el de la propuesta de recuperación: Próxima Generación UE. Un ambicioso plan dotado de 750.000 millones de euros, financiado mediante deuda compartida para ayudar a los países más afectados, que tiene a Europa dividida. Por un lado, las economías más fuertes: Alemania, Francia, Italia y España, que apoyan el plan de la Comisión, y por otro, los denominados Los Cuatro Frugales, Países Bajos, Dinamarca, Austria y Suecia que lo cuestionan.

Basta un conocimiento superficial de estos países para darse cuenta que como buenos protestantes, tienen una mentalidad más austera en el uso de los recursos públicos y que llevan a gala el cumplimiento estricto de los criterios de convergencia. Por tanto no encuentran ninguna lógica económica al despilfarro vivido en España y otros países del sur durante las últimas décadas, y como hemos acudido constantemente al endeudamiento para pagar gasto corriente.

En cierto modo parece lógico que estos países nos pregunten, que si queremos seguir gastando como si no hubiese un mañana, bueno sería contestar antes a la pregunta de ¿cómo se pagan las deudas? Porque más allá de hacerlo incrementando la recaudación fiscal por la vía de la persecución del fraude (lo que pretende sin éxito nuestro Gobierno) lo que también podría hacerse es practicar la austeridad y la prudencia, que han demostrado ser buenos fundamentos para una exitosa política económica.

En cualquier caso, con este plan, también se plantea una cuestión de supervivencia para Europa, porque los ciudadanos medirán en el futuro con la gestión de esta crisis, la voluntad y capacidad para cooperar de la Unión.

Una vez que queda claro que la raíz del problema no es la cantidad del fondo ni su origen, lo que toca es superar las reticencias de algunos y celebrar que sea precisamente lo más parecido a una deuda europea mutualizada, de la que será titular la propia Comisión. Las condiciones que se plantean para aprobar esa financiación, nada tienen que ver con las imposiciones de los hombres de negro de la anterior crisis. Entonces se trataba de evitar la bancarrota de países que ya no tenían acceso a los mercados de deuda, ahora el dinero no va a faltar y de lo que se trata es de garantizar que quienes lo reciban sean capaces de devolverlo y aprovechar la situación para modernizar sus economías.

Las reformas que nos han pedido reiteradamente y que ahora se insiste en que cumplamos son necesarias para garantizar el futuro de nuestra economía, y si el presidente del Gobierno no fuera prisionero de los apriorismos demagógicos de su socio de coalición, no hubiera mostrado tanto rechazo a esas condiciones, que resultan razonables e incluso beneficiosas para España.

El verano se acerca y si Europa quiere que su economía despegue de nuevo, debe limar pronto sus asperezas y nosotros imitar a los socios comunitarios que anuncian reducción de impuestos para incentivar el consumo y acelerar la recuperación, justo lo contrario de lo que pretende Pedro Sánchez.