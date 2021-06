A la memoria de Luis Caramés, que

siempre tuvo a mano, con su proverbial

generosidad, un consejo oportuno

sobre auténticas buenas lecturas.

CUANDO estudiaba el bachillerato, los hermanos de las Escuelas Cristianas solían exigirnos disciplina, esfuerzo y trabajo, exigencias que, como recuerda mi inolvidable amigo Benedicto García Villar en sus Memorias, no siempre eran aceptadas de buen grado por los alumnos. A pesar de ello, estas exigencias tenían, en particular para los aficionados a la lectura, sus compensaciones, consistentes en recomendaciones de libros de ensayo, novela o poesía que los hermanos, como complemento de las actividades escolares, solían hacernos con la mejor de las intenciones. Cuando estas recomendaciones no nos satisfacían, buscábamos las alternativas que podíamos, fuera de las cuatro paredes colegiales, en las bibliotecas públicas existentes, próximas al colegio o a nuestro domicilio, que, la verdad, no eran muchas.

Una de ellas, situada en la calle de Casas Reales, justo enfrente de Almacenes Simeón, era la Biblioteca de Buenas Lecturas. El propio nombre, que no engañaba, era un anticipo del tipo de obras que contenía: buenas sí lo eran, pero por lo general más por su sentido religioso que por su calidad literaria. Así, a veces, al pedir un libro, te enfrentabas a un dilema semejante al que se enfrentó Charles Bukowski en la biblioteca pública de Los Ángeles, y que cuenta con todo detalle en el prefacio de Ask the dust, de John Fante: en una ocasión, ante la dificultad de encontrar algo que le interesara, se contentó, entre sorprendido y resignado, con una monografía sobre cirugía, de la que, puesto a ello, incluso llegó a memorizar una operación de mesocolon, cosa a la que yo, por cierto, nunca me atreví.

Al cabo del tiempo, a las lecturas juveniles de antaño le han sucedido otras muy diversas, como las ligadas a la actividad política cotidiana, de necesario conocimiento, pero no siempre de obligada aceptación. Al igual que lo sucedido con las pasadas, la bondad de las lecturas presentes está en entredicho en numerosas ocasiones, por lo que su contenido, lejos de conmoverme, me preocupa. Su procedencia es plural, pues apenas hay partido que de una u otra forma no contribuya a ellas; su temática, tan diversa como su procedencia, cubre todas las materias posibles; su extensión, variable, puede llegar a ser, como en el caso del célebre microrrelato de Augusto Monterroso, de hasta una línea; y su formato, heterogéneo, abarca desde una rueda de prensa hasta una declaración formal, pasando por un simple tuit de una red social.

Entre esas lecturas, hay una que guarda relación con un tema de palpitante actualidad, como es el pretendido indulto a los presos del procés, y que tiene por protagonistas al presidente y a la vicepresidenta primera del Gobierno. A este respecto, el presidente dijo, desnaturalizando el auténtico trasfondo del procés, que “hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia”; y la vicepresidenta primera, ignorando el alcance constitucional de sus palabras, que “los indultos son una figura que existe para reequilibrar y contrapesar los poderes del Estado”. Para ambos, la situación creada por el procés no pasa de ser, pese a su gravedad, un “bucle melancólico y frustrante” del que hay que salir cueste lo que cueste, sin reparar en los costes legales, políticos y sociales que ello pueda ocasionar, incluido, parafraseando a Axel Kaiser, el colapso de la racionalidad en el espacio público.

Estas declaraciones son dos de las últimas incorporaciones a mi biblioteca de buenas lecturas, pero junto a ellas hay otras muchas que, aunque también merecen un comentario pormenorizado, por razones obvias me va a resultar imposible hacerlo. Así, me voy a detener únicamente en una reciente afirmación del presidente del PNV, en la que, tras inventar un nuevo lenguaje con fines políticos, pide “crear condiciones para que haya una cláusula de comodidad para que podamos compartir el Estado”.

Esta retórica identitaria y victimista me recuerda la petición de unos estudiantes de la Universidad de Yale hace unos años, en 2015, creo, al rector, para que éste la convirtiera no en un “espacio intelectual”, sino en un “lugar de confort”, y fuera la universidad la que se adaptara a ellos, y no ellos a la universidad. ¿Estamos, pues, ante una coacción extrajurídica que comporta una deconstrucción constitucional?