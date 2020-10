La caída de los imperios

En su libro La Acción Humana, el austríaco Ludwig von Mises analiza la causa y origen de la caída del Imperio Romano y del ocaso de su civilización. En su opinión son cuatro los factores que la explican: un presunto “estado del bienestar” que aumentaría el número de pobres y disminuiría la producción de alimentos. Un proceso inflacionario consecuencia de gastos en continuo aumento. Los precios máximos aplicados a los cereales. Y la prohibición a los agricultores de abandonar el campo, convirtiéndolos en siervos. En definitiva, según el autor, la incapacidad de respetar la economía de mercado habría destruido la esplendorosa civilización romana.

Fue el francés Jean Bodín quien comparó la caída del Imperio Romano con la de aquel en cuyos dominios “no se ponía el sol”, el español, y quien nos ofreció una versión menos ideológica. Las riquezas llegadas de América a la corona española en el siglo XVI y los métodos de explotación no tenían nada que envidiar a los de los romanos, pero no fue aprovechado para la creación de riqueza, sino para afrontar los gastos suntuarios de las importaciones del resto de países de Europa, que a cambio se vieron inundados de las monedas de oro y plata y, paradójicamente, contribuyendo al empobrecimiento de España y a la industrialización de Inglaterra, Francia, Países Bajos, etc.

Tal fue el dispendio, pese a los ingentes ingresos, que el reino de España llegó a provocar la quiebra del mayor banquero de la época, el alemán Fugger. Durante los siglos XVI y XVII se pudo verificar como el país con mayores disponibilidades de oro y plata terminó en la práctica insolvencia, mostrándose incapaz de generar riqueza y bienestar.

En la actualidad en el imperio europeo no vemos ningún Rómulo Augusto o un Felipe III que nos lleven al desastre definitivo. Existe una oligarquía gobernante, llamada troika, que ni el parlamento europeo controla. Von Mises se sorprendería de ver como el aumento del gasto y la deuda no provocan inflación y que en los principales sectores de la economía no existe libre mercado, sino oligopolios en manos de unos pocos.

Bodín vería que después de cinco siglos los países más ricos siguen siendo los mismos y que el derroche, en los pobres, se mantiene en forma de aeropuertos sin aviones o autopistas sin coches. Y Fugger no se podría creer que su banco sería rescatado por los contribuyentes.

Todos los imperios se derrumban. Incluso el sucesor del romano, el bizantino, que con sus más de 1.100 años fue el más duradero de la historia. Como decía Marx, la historia se repite dos veces, primero como tragedia, después como farsa. Dado que los estados solo multiplican el gasto y limitan la identidad europea, para no terminar, como Nerón, viendo arder Europa, se debe avanzar hacia una efectiva unión.