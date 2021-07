SIEMPRE que voy por primera vez a una gran ciudad procuro visitar su catedral o el templo más importante, sin mirar a qué religión o creencia pertenece. Las catedrales ejercen sobre mí una atracción muy especial, singularmente las románicas y góticas. En ellas disfruto de paz y serenidad. Las puramente barrocas me producen inquietud. Las neoclásicas me expulsan sin remedio y las renacentistas me parecen frías e hipócritas.

La primera vez que entré en la catedral de Santiago me pareció pisar terreno conocido, como si volviera a una casa propia de la que había estado ausente muchos siglos. De aquella visita guardo una foto en blanco y negro con mi compañera de entonces, que nos hizo un canónigo, junto al pilón de la desaparecida fuente del Paraíso. Ese día nació en mí el deseo de vivir en Compostela.

Nuestra capital, por mucho que crezca, avance, la transformemos y adaptemos a los nuevos tiempos, no podrá entenderse sin la catedral que la originó. Al margen de los avatares de la curia, del negocio del turismo, de los intereses económicos, la catedral de Santiago es un lugar telúrico sanador del espíritu, se lo asegura un descreído que suele visitarla con harta frecuencia y pasear por sus naves como quien visita al mejor sanador del mundo.

Estos días, desde que han desaparecido los andamios, ha emergido la policromía y se ha prendido la nueva y genial iluminación, esquivar las colas, y recrearse en el esplendor conseguido es como asistir a una resurrección soñada. La intervención, además de respetuosa, sin oportunismos artísticos o genialidades al uso, me parece sencillamente exquisita. Solo el aislamiento del Pórtico de la Gloria, con inmensos y antiestéticos paneles de madera, rompe la harmonía. Entiendo que han de ser provisionales.

Concuerdo con la idea de aislar el Pórtico del trasiego de las naves, por tanto una pared de cristal sería lo adecuado. Y también permitir la entrada y salida reguladas a la obra de Mateo por la fachada del Obradoiro. Las visitas resultarían más fluidas y evitarían el paso obligado por el Pazo de Xelmírez. En Compostela estamos de enhorabuena en este doble Xacobeo.