Los hombres sabios hablan porque tienen algo que decir, los necios lo hacen porque tienen que decir algo. Platón

Los insultos, agravios, ofensas, desprecios, descalificaciones, escarnios y mofas son el pan nuestro de cada día en las Cortes Generales.

Nuestros padres de la patria son un claro ejemplo para no seguir ni imitar. Han convertido el templo de la palabra en la ciénaga de Shrek.

Muchos españoles trabajamos, otros han trabajado y los jóvenes y niños trabajarán en el futuro. Para el común de los mortales los numeritos del Parlamento son un espectáculo dantesco. No quiero profundizar sobre la procedencia de sus sueldos porque cambiaría el tono que procuro educado en mis palabras.

Los diputados y senadores representan a la soberanía popular. Concepto sagrado el de soberanía popular que ellos ultrajan con su comportamiento indigno. A todos nos representan. Tengo que confesar que a mí me da vergüenza que lo hagan.

Yo no descalifico a los compañeros en mi trabajo. Con unos me llevo mejor que con otros. Yo no insulto, ni denigro. No provoco ni blasfemo. No les falto al respeto ni les humillo.

¿Por qué los políticos pueden permitirse tales licencias?

Tan acostumbrados están los parlamentarios a faltar al respeto al que piensa de forma distinta que, en su día, ellos mismos intentaron a través de la Ley orgánica 3/1985 modificar la norma de protección al honor. Pretendían que los parlamentarios no pudieran cometer infracciones contra este derecho fundamental.

El precepto, sin embargo, fue declarado inconstitucional por la STC de 18 enero 1990 al considerar que la previsión era un grave y excepcional privilegio para un determinado grupo de personas. Los privilegios –añadía– tienen que estar justificados y proporcionados a la finalidad perseguida, y en este caso no sucede.

Por tanto, los insultos, las palabras y expresiones vejatorias no se permiten y se persiguen del mismo modo dentro y fuera del Parlamento.

Pero ¿qué utilidad tienen entonces los malos gestos, las muecas y los mohínes?

Muy sencillo. Es la semilla para que prospere y progrese el populismo. Populismo de cualquier signo. Todos se alimentan de la división, la separación, el enfrentamiento y el extremismo. Todos requieren los aspavientos y alharacas para crecer, engordar y expandirse.

El populismo se retroalimenta con el improperio, la descalificación, la injuria, la ofensa, el agravio, la humillación, el escarnio y la afrenta... Triste época en la que vivimos inmersos.

En el olvido de nuestra historia quedan los grandes oradores del siglo XIX, cuya elocuencia se había convertido en un requisito imprescindible para su carrera política: Cánovas, Sagasta... Todavía más olvidada queda la Constitución de Cádiz, que en el artículo 13 afirmaba: “El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación...”.