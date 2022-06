La claridad de los textos, en el candelero

LA dificultad que estamos encontrando para entender textos como la factura de la electricidad o las explicaciones de la carestía de los carburantes ha puesto en el candelero la claridad de los textos, su inteligibilidad, destacando esta cualidad de entre otras muchas que deben tener los textos: funcionalidad o eficacia, interés, estructuración, calidad informativa, adecuación léxica, corrección morfosintáctica, voz propia, etc.

La claridad es más exigible en los textos

de carácter informativo (enseñanza, comercio, investigación, abogacía, economía, ám-bito cotidiano, etc.) que en los textos predominantemente literarios, de ficción, más

susceptibles estos de interpretaciones sub-

jetivas, divergentes. Esta división dicotómi-

ca de los textos se recoge, creo, en este comentario que le oí a una joven en una sala

de espera: “Me gusta leer pero no estudiar”. A la joven le gustaban los textos de ficción –para entretenerse–, pero no los libros de texto y similares...

Una forma sencilla de averiguar la legibilidad de un texto –supuesta una letra legible, claro–, su claridad, es a través del llamado “procedimiento cloze” (de close, cerrar), muy sencillo. Se quita, por ejemplo, una palabra de cada siete del texto, sistemática y secuencialmente, y se pide después al lector que ponga las palabras que faltan. Si rellena con la palabra exacta o una aceptable –juzgada así de antemano– más del 70% de los huecos, se considera que el texto es legible para ese lector o lectora; si rellena menos del 30%, se dice que está al nivel de frustración, esto es, resulta inadecuado para él o ella; y si completa satisfactoriamente entre estos dos porcentajes, el texto se puede leer con ayuda.

La tarea que se exige al lector en un test cloze es consustancial con la omnipresente generación de inferencias que tenemos que realizar para comprender un texto: las lagunas que todos los textos tienen hemos de rellenarlas con inferencias que generamos en la interacción de los conocimientos previos relevantes activados (¡Claro, para poder activarlos los tenemos que poseer!) y lo que dice explícitamente el texto.

¿Por qué cuesta tanto entender la factura de la electricidad, las explicaciones de la subida de los carburantes y de la inflación, etc.? Porque son textos complejos: contienen multitud de conceptos científicos y técnicos, que requieren su propia explicación: exigen estudios especializados de varios años para su dominio.

Y, además, en los medios de comunicación el tiempo y el espacio son oro: ¡hay que dar paso a la publicidad, que les proporciona los imprescindibles ingresos! Alguien hay que pudiera pensar que la oscuridad también se promueve premeditadamente...

Es muy preocupante, creo, la exposición masiva de las nuevas generaciones a tex-

tos cortos y simples, típicos de las redes sociales. Tengo la impresión de que cada vez se leen menos textos largos, con exposiciones y argumentaciones complejas. Ello

puede redundar en una ciudadanía cada vez peor preparada para entender la aldea global en que vivimos.