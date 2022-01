La conciencia de un mundo en blanco y negro

ATRIBULADOS por la vaciedad de una sociedad cada vez más hedonista y estéril incluso de sí misma, la muerte de Desmond Tutu nos trae a primer plano muchos recuerdos, tal vez de esos que ya las nuevas generaciones incluso les suene a un analógico neolítico arquitrabado de historias que no comprenden ni tampoco quieren entender. Ha coincidido igualmente con el aniversario de la caída o desmembramiento del artificio geopolítico totalitario que fue la URSS e incluso con la retirada y ocultamiento total del régimen chino de los que fue la represión de Tianammen.

Todo eso es historia, esa que el alumno apenas ojea de soslayo en la Wikipedia de turno. Ciencia ficción de un tiempo donde la bota dictatorial, la xenofobia, la falta de derechos humanos y su respeto, la opresión, el apartheid –cuántos sigue habiendo hoy día–, la anulación y suplantación de la persona y su identidad por las siglas e imposiciones férreas del partido único, aplastan todo pensamiento libre y toda disidencia.

Muchos no recordarán a ese arzobispo simpático pero a la vez una roca en compromiso y valores, sonriente pero implacable en busca de la verdad, la reconciliación, la denuncia del abuso y del crimen. Un Nobel que fue no solo la conciencia de África y de la vergüenza que en Sudáfrica fue el apartheid, sino al mismo tiempo un resoplo de aire a un mundo a la deriva entre dos bloques antagónicos, y no nos referimos solo al eje EEUU versus URSS, sino ricos y pobres, excluidos y poderosos, blancos y negros.

Siempre un binomio en una ecuación antagónica bien alimentada por quiénes detentan –que no ostentan– el poder. Términos en sí mismo no contradictorios sino con significantes y significados bien distintos, mas eso sí, llenos de los matices necesarios.

Desmond Tutu el arzobispo anglicano fue un referente en esa denuncia de abuso y atropello a los derechos humanos que vivió su país y no pocos de otros lares. Igual habló de Palestina que de ETA y la paz. Lo fue en un momento donde los principales líderes del movimiento antiapartheid estaban encarcelados o en la disidencia. Lo hizo desde el púlpito, sin violencia, sin otra arma que la palabra, el discurso, el que más temen los poderosos cuando quien los pronuncia tiene una estatura moral irrefutable e intachable.

En aquellos años donde la contestación era implacable, como la violencia y el abuso. Donde el coraje y el valor eran sinónimo de cárcel o violaciones de todo tipo. Amén de la muerte misma. Donde desde unos y otros lados solo se apostaba, a su vez, por más violencia.

Fue y es un símbolo. Un hombre pequeño pero gigante en determinación y arrojo, enmascarada siempre en la palabra oportuna y ocurrente amén de apropiada envuelta en una sonrisa amable y conciliadora. Y de conciliación y reconciliación supo y dio lo mejor toda vez que Nelson Mandela ya presidente, otro titán de la paz tras turbios pasados, apostaron por la nación arcoiris que nunca fue, en contra, posible, le nombró presidente de la Comisión de verdad y reconciliación.

Otra cuestión es si hoy el país sudafricano es finalmente un país totalmente reconciliado consigo mismo y sus viejos demonios. Su voz no se apagó ni su censura verbal y reproche frente al abuso y sobre todo la corrupción que practicaron los seguidores del congreso nacional africano en el poder y la familia de Mandela, una vez desaparecido Madiba.

Apartado de todo foco, abatido por la enfermedad, Tutu fue un hombre singular para un tiempo excepcional con el arrojo y valor, coraje y fortaleza que forjaron un ejemplo de vida y testimonio que recorrió el mundo entero. El coraje del compromiso y la convicción de la búsqueda de la verdad y la justicia transicional para allanar el camino de la conciliación y reconciliación.