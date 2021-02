La crisis de 2021 (2)

DEFINÍA Keynes lo que denominó paradoja del ahorro, como la que se genera en fases de recesión económica, debido a la reducción del consumo de familias y empresas, que implica menores ingresos por facturación para estas, con el consiguiente aumento del desempleo y aumento del ahorro de las familias por el temor al mismo. En última instancia la renta de las familias disminuye porque los menores ingresos obligan a disponer de los ahorros, reduciéndolos, de ahí la paradoja.

Según el Banco de España los depósitos a la vista hasta noviembre de 2020 han aumentado respecto a 2019 en más de 115.000 millones de euros y la mayor variación se acumuló en el segundo trimestre, próxima a los 70.000 millones. Es el mayor crecimiento de los depósitos en lo que llevamos de siglo y su comportamiento es opuesto al de la crisis anterior, en la que los saldos se redujeron en más de 23.000 millones. Por lo tanto, estamos ante otro indicador que nos confirma la atipicidad de esta crisis.

Efectivamente. La combinación de la liquidez facilitada vía crédito a las empresas, los mecanismos de cobertura del desempleo y, fundamentalmente, la caída del consumo privado como consecuencia del confinamiento total de marzo a junio, explican el espectacular crecimiento del ahorro. Pero, si no se extienden a todo este ejercicio los efectos de la pandemia, no veríamos los efectos de lo previsto por Keynes.

Buena parte del ahorro se ha generado por la imposibilidad del incurrir en el gasto, pudiendo deducirse que en cuanto se normalice la situación el consumo que se ha diferido se ejecutará de inmediato. Del mismo modo que, a diferencia de las crisis anteriores, muchas empresas están pasando dificultades no por su inviabilidad derivada de una deficiente estructura de costes o de financiación, sino por circunstancias sobrevenidas de imposible previsión. Pero este hecho insólito debería permitirnos ser optimistas, si la situación sanitaria mejora, para la salida de la crisis.

Las administraciones, una vez discriminados aquellos negocios no viables por circunstancias ajenas a la pandemia, deben arbitrar mecanismos adicionales a las líneas ICO para garantizar que las empresas pueden mantenerse y especialmente las industrias productivas. No tiene fundamento mantener tasas e impuestos que gravan el ejercicio de la actividad, como IAE, IBI, circulación, etc., cuando esta no puede realizarse.

Ni abocar al concurso de acreedores a aquellas sociedades que, sin poder percibir ingresos por su actividad, ven consumida su liquidez con los pagos de cuotas de préstamos, de cotizaciones sociales, arrendamientos u otros gastos fijos no relacionados con los ingresos.