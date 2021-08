¿La culpa es del chachacha?

IMPOTENCIA Cuatro, cinco, seis... ¿completaremos siete jornadas consecutivas batiendo récords en el precio de la electricidad? ¿Se convertirá agosto en un mes histórico en cuanto al coste de MGW? Todo indica que el sablazo de las eléctricas supondrá un durísimo golpe para las empresas y familias sin que nadie desde el Gobierno acierte a dar una explicación mínimamente convincente; es más, en su única comparecencia pública del presidente Pedro Sánchez, desde su retiro vacacional en Lanazarote, ni una palabra dijo del principal problema que afecta a los españoles. Se refirió, eso sí, al otro tema del que todo el mundo habla para decir “¡qué calor está haciendo!”

Muy propio del inquilino de La Moncloa, experto en ponerse de perfil a la hora de afrontar las dificultades que afectan al conjunto de España y muy ágil y activo cuando se trata de contentar a sus socios; es decir, a aquellos que le situaron en la poltrona. Pero casi es mejor el silencio de Sánchez que la palabrería de algunas ministras y en eso la medalla de oro habría que colgársela a la de Hacienda, María Jesús Montero, la que más se está beneficiando, vía impuestos, de estas escandalosas subidas: a mayor precio superior tajada por mucho que se haya reducido el IVA. ¿Por eso las compañías eléctricas dicen que su aumento de beneficios es mínimo?

Amortizado el tema de que la culpa es de Europa una vez que los ciudadanos conocen que es en España donde más se paga, a Montero, con su gracejo andaluz, no se le ocurre cosa mejor que culpar a los gobiernos de Aznar y Rajoy, obviando que entre uno y otro y durante casi 8 años Zapatero pudo arreglarlo y que Sánchez lleva ya otros tres al frente del gobierno, aunque algunos meses como interino. ¿Ellos no pudieron o no quisieron hacer nada? aNTÓN TRABANCA