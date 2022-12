La democracia española

ESTA semana ha tenido lugar una bronca monumental en el Congreso con motivo de la votación de la insólita reforma del Código Penal propuesta por el Ejecutivo español y amparada por sus socios de Bildu, Podemos y los independentistas catalanes. Es preciso recordar que la reforma conlleva anular el delito de sedición, rebajar el de malversación, y forzar un cambio en el sistema de elección del Tribunal Constitucional.

Tampoco podemos olvidar que esta propuesta ha sido criticada por miembros del propio PSOE, así como por jueces tanto progresistas como conservadores. Es decir, no se trata sólo de una cuestión menor que enfrente a los representantes del Gobierno con los partidos de la oposición.

Se critica a la oposición por haber acudido al Tribunal Constitucional para frenar, incluso antes de entrar en vigor, una reforma tramitada sin consenso, de forma apresurada, y sin garantías jurídicas. Procedimiento acertado o no, algo tenían que hacer, pues ya se están evidenciando las consecuencias fatídicas de otras leyes, como la del Sólo sí es sí, que sigue rebajando penas e incluso poniendo en la calle a violadores y agresores. Ahora los juristas advierten que, aunque lo niegue el Gobierno, algo semejante va a ocurrir con los condenados por malversación.

El día de la votación, desde Bruselas, Pedro Sánchez intentó calmar a la población, pidiendo tranquilidad y prometiendo que no habrá referéndum ni vía unilateral en Cataluña. El problema es que cuesta creerle, dado que también había prometido a sus votantes que no pactaría con Podemos porque le quitaría el sueño, que no se aliaría con Bildu, que no indultaría a los golpistas, que no derogaría el delito de sedición, etc.

Todas esas ofrendas fueron anunciadas a bombo y platillo durante las pasadas elecciones, y todas ellas se tornaron en mentiras que sonrojan a muchos barones y militantes socialistas. En consecuencia, el presidente no nos tranquiliza diciendo ahora que no habrá referéndum, cuando los independentistas catalanes, que están dictando la senda de acción del Ejecutivo, ya lo han anunciado.

Por eso se confunde un periodista español cuando, en una cadena pública, dice que la votación en el Congreso refrenda la democracia ejercida a través de sus representantes en las Cortes. Cuando se elige a unos representantes por un proyecto y unos compromisos que luego no sólo no se cumplen, sino que se subvierten, a falta de valentía para salir a protestar en las calles, habrá de buscarse alguna fórmula que frene a quien engañó a sus votantes.

No se puede esperar a un nuevo proceso electoral, porque las consecuencias de esta reforma del Código Penal serán irreparables. Ahora, o cuando sea oportuno, el poder judicial tendrá que hacerse oír, porque su imparcialidad y razón de ser también están siendo cuestionadas.