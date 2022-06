La doble (o triple) victoria de Moreno

CUANDO esto escribo Moreno Bonilla está a punto de certificar una victoria realmente histórica en Andalucía. No es que no estuviera anunciada, por encuestas y analistas de variado pelaje, pero aún así sorprende un poco tanta contundencia (57 escaños a esta hora). Seguramente ni el propio Moreno estaba tan convencido de que no necesitaría a Vox para gobernar, algo que, a estas alturas de la noche, en el instante en el que escribo, se puede dar ya por sentado y definitivo. Aunque hubiera esa sensación, que venía marcada desde los debates y desde las prospecciones, lo cierto es que Moreno Bonilla se apuntó anoche no ya una victoria, sino varias al mismo tiempo. Una, la victoria sobre la propia trayectoria de su partido en Andalucía. Otra, el desplazamiento de los socialistas, como partido más votado (aunque la derrota de Espadas fue ligeramente contenida: dos escaños perdidos, algo no tan malo como algunos se temían).

Otra de las victorias de Bonilla, y quizás la más importante para él, ha sido la que logrado sobre Vox. La victoria sobre los que podrían haber sido necesarios para alcanzar el gobierno, de manera similar a Castilla y León. Parece que esto no ha ocurrido (Olona ha logrado un ascenso bastante limitado del partido en Andalucía) y estoy seguro de que, de todas esas victorias que Moreno celebraba anoche, esta es sin duda la que le libera de más presión. Sus políticas, sí, se ven notablemente liberadas con la mayoría absoluta, y, por qué no decirlo, habrán dado un alegrón notable a Feijóo.

Hay varias realidades incuestionables en las elecciones de ayer, aunque no es seguro que supongan un punto de inflexión definitivo para el conjunto del estado. Es cierto que Andalucía cuenta con un voto numeroso, con una población numerosa, y también es cierto que Moreno ha marcado estilo, se ha desmarcado de Vox, sacándolo por completo de la ecuación (imagino a Mañueco envidiándolo), y casi ha duplicado a los socialistas. Es la debilidad de la izquierda, también más allá del PSOE, la que quizás deba interpretarse como un síntoma de los nuevos equilibrios políticos que se avecinan. Sánchez, en un momento de crisis mundial, con la inflación disparada, tendrá un arduo trabajo de fin de legislatura para logar allanar un poco el camino.

Su mayor problema residirá, en mi opinión, en que no se enfrenta a un Partido Popular como el que hasta ahora ha necesitado de Vox para formar gobierno en Castilla y León, ni siquiera a los populares de Ayuso, sino a la influencia creciente de quien ha ganado Andalucía imponiendo moderación verabal, casi con el silencio (estratégico), algo que el votante ha creído, porque ha servido, no sólo para eliminar a Ciudadanos, que era lo fácil, sino para evitar cualquier tipo de pacto de Vox.

Este es un hecho decisivo que complica a Sánchez la confrontación con los populares, pues se difumina la posibilidad de ejercer la crítica por los pactos con la ultraderecha, salvo, claro es, el caso de Castilla y León. Pero Andalucía anula en gran medida ese efecto. De ahí que, de todas las victorias de Moreno Bonilla anoche, esta, la de la lectura de los pactos, sea la más grande. Supone un inconveniente para Vox, que aspiraba a ser imprescindible, y da a Feijóo y al PP un respiro en su prolongado aterrizaje, un espacio de asentamiento que, seguro, le viene de perlas. Además del gobierno de Andalucía, claro.