La edad de la inocencia

HUBO un tiempo en el que el Día de los Inocentes tuvo gran predicamento. Yo lo recuerdo de niño. Esperábamos el día para hacer alguna burla en el entorno, blancos fáciles, con perdón. Si caía alguien que no fuera del grupo de convivientes, como se dice ahora, también molaba, aunque lo bonito era conocer al incauto. Mucho tiempo después nos enteramos de que ni siquiera era un “Día de” de esos, con sello europeo y tal, sino una cosa nuestra y de algunos países latinoamericanos. Los anglosajones, y no sólo ellos, se decantaban por el April Fools’Day, es decir, “el día del pardillo”.

Ahora esas bromas han desaparecido. Ya no son habituales en los periódicos, más bien una rareza (me congratulo de ello), y eso que, lo recuerdo bien, en tiempos remotos llegaban a alcanzar incluso la portada. Algunas eran disparatadas, sin verdadera voluntad de engaño. Más bien prevalecía el toque surrealista. Con medios técnicos aún precarios, los de fotografía borraban un puente que se decía que había desaparecido por ensalmo la noche anterior. O colocaban un edificio donde no había, en realidad, nada. Ahora la imagen sería demasiado perfecta, me temo. Porque importaba que hubiera fotografía trucada. Ya entonces la imagen importaba mucho. Y trucar fotos, o tunearlas, no estaba al alcance de cualquiera.

Otras bromas eran más elaboradas. Jugaban con hechos improbables, pero no imposibles. Una visita lejana, un actor de Hollywood en el barrio de al lado, un presidente importante, un futbolista genial. A menudo presentaban sueños compartidos con todos, logros largamente perseguidos, tan imposibles en nuestras vidas pequeñas (y quizás en un país en construcción) que provocaban una euforia breve pero intensa, como descorchar una botella de champán, sólo un segundo antes de darnos la palmada en la frente: falso de toda falsedad. Pero que te quitaran lo bailao. El reconocimiento del engaño compensaba la breve alegría. Haber imaginado que aquello era verdad nos daba vida.

Supongo que gastar bromas en un día como ayer sigue vigente en las distancias cortas, y no hay distancia más corta que el Whatsapp. El humor es lo mejor que tenemos, lo que de verdad nos salva, pero en aquellos tiempos de la prehistoria infantil no todas las inocentadas celebraban la posibilidad de alcanzar algo que nunca tendríamos: algunas tenían su toque de crueldad.

Que las bromas hayan desaparecido de la esfera pública, al menos las de este día en concreto, y de las páginas de los periódicos, tiene que ver, supongo, con la abundancia de noticias improbables y surrealistas que, sin embargo, son verdad. Es decir, nos hemos acostumbrado a que casi cualquier cosa sea posible. Y, paradójicamente, ese es el terreno abonado para que las fake news, los bulos, germinen por doquier. Otro tipo de inocentadas, sí.

La sobredosis de información, junto a la hinchazón de las redes sociales, ha desarrollado en nosotros una nueva inocencia, la sensación de conocerlo todo, de saberlo todo, y si nos dicen que no es cierto siempre habrá quien se encoja de hombros y diga: “pero podría serlo y quizás lo sea. Quién sabe”. Esta edad llamada a ser de la certidumbre y el pensamiento científico se ha convertido, lo que son las cosas, en todo lo contrario. Y ahora los trucos que maquillan la realidad se notan muy poco, no como en aquellos tiempos. Hoy el día del pardillo puede ser prácticamente cualquier día del año.