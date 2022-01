La enseñanza de la historia

SE ha dicho siempre que la historia es maestra de la vida porque se la ha visto como experiencia heredada de las generaciones pasadas. Pero es errado pensar que aún creemos en la continuidad de experiencia que atribuimos a la historia desde que el darwinismo y glaciares fósiles evidenciasen grandes cambios desde tiempos remotos y el historicismo tendiese a definir por su historia el ser de las cosas, como en parte los propios Freud y Marx.

Un rasgo de la vieja historia tradicional ya desde la aparición de una conciencia histórica incipiente en las listas egipcias de Manetón, es su grandilocuente exaltación de un individuo o dinastía, pues al igual que nos identificamos en la continuidad de nuestra memoria más o menos distorsionada por un recuerdo emocionalmente motivado, el poder se identificó y justificó por una continuidad supuesta con un pasado más o menos mixtificado.

Pero ahora que se ha hecho más científica y menos apologética, la historia no se considera ya maestra de nada. La globalidad tecnocrática, que no tiene ombligo y se considera causa sui, es una amenaza para las humanidades e históricamente proclive al olvido y desmemoria, aunque no sea tampoco ajena a las mixtificaciones históricas. La ideología woke cree que Colón y los descubridores, aunque navegasen con aguja náutica, deberían de haber orientado sus valores por GPS.

En realidad es en este mundo plano y anti-intelectual, en que las montañas no se unen por las cumbres –que diría Nietzsche–, donde es difícil orientarse ya por la experiencia generacional. Durante siglos se dio lustre a los apellidos, lugares, ideas, naciones, creencias o paisajes buscándoles genealogías míticas y heroicas, pero hoy ni siquiera los dirigentes chinos recordarán que Marx llamaba Modo de Producción Asiático a colmenas humanas como la suya, laboriosas y acríticas disciplinadamente subordinadas a la abeja reina.

Nuestro propio Gobierno no es inocente en el vaciamiento de la historia española que supone reducir su enseñanza a los siglos XIX y XX o en hacer tanto hincapié en el franquismo, como si éste hubiese surgido del vacío o inventado la necedad y la barbarie políticas. Si no hay tiempo para explicar tan extensa materia, se estudia en dos asignaturas, pero, lejos ya de retóricas imperiales o leyendas negras, es un gesto que contraría la cultura general mínima exigible, así como a un necesario sentido mínimo de identificación y pertenencia.