EL texto completo es: “Nueva bomba en la guerra entre Campanario y Belén Esteban. La familia de Jesulín apoya a Belén. Contenido íntegro de la carta de María José: ‘Eres una lerda y una princesita barata’”. Llena la portada de la revista que acompaña al periódico.

Toda persona es digna y me intereso por las que ocupan esa portada de revista. ¿Una actriz de mérito, una artista creativa, una madre coraje, una investigadora perseverante, esa mujer oculta y abnegada? No es el caso. Toda persona es digna pero no toda biografía merece la misma admiración.

Me intereso por esas mujeres que aparecen en mi camino. Y por lo que revelan de fenómeno social. Las chicas de la disputa hacen de su vida teatro y publicitan sus desencuentros: “Belén ha respondido de manera muy contundente a la carta incendiaria de Campanario”, promete la revista en el sumario.

Tenemos nuestras ocupaciones y administramos este tiempo nuestro que se escurre y que a menudo nos falta. “Para el amor siempre hay tiempo” asegura Daniel Pennac y se refiere a tiempo para la lectura. Es cuestión de prioridades y nos regusta seguir las desavenencias entre esas dos mujeres, aun con vergüenza ajena.

Somos un país con toque de queda y en estado de alarma hasta mayo, con tensa vacunación y con un paro laboral que encoge el alma. Hay lugares y situaciones penosas en el mundo. La vida sigue de todos modos y fisgamos en vidas exhibicionistas. Pero si somos muchos los distraídos y dedicamos mucho tiempo al morbo, es que somos una sociedad frívola. ¿Qué hacer? Por ahora puedo leer entera la carta de María José Campanario a Belén Esteban. O pasar de largo.