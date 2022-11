La familiar ofensa de Luis Enrique

¿Se imaginan la que se montaría en este país si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nombrase ministro a un noviete de su hija mayor? En estos momentos, donde los síes y los noes son políticamente absolutos, habrá quién piense que ya hizo algo mucho peor: nombrar a la madre de los hijos de Pablo Iglesias, Irene Montero, como jefa suprema del Ministerio de Igualdad. Casos así los hay todos los días, sin ir más lejos cuando Alberto Núñez Feijóo era presidente de la Xunta hizo a su prima Eloína Núñez gerente del área sanitaria de Santiago y Barbanza y ahí sigue en su puesto sin que protesten ni los de Corrubedo. Pero a Pedro Sánchez la derecha, que de los negocios sanitarios del hermano de Ayuso nada dijo –y al único que algo dijo, Casado, lo mandaron rápidamente para casa–, no se lo perdonaría tan fácilmente.

Qué suerte tiene, en este sentido, el seleccionador nacional Luis Enrique, que se llevó al mundial de Catar al acompañante de su primogénita, Ferrán Torres, pese a no haber rascado bola durante meses en el Barça, y encima se atreve a hacer bromas con el tema en su recién estrenada faceta de streamer. Como si fuese una coña, estando como están sin convocar delanteros de mayor calidad y acierto que tendrán que contentarse con ver el campeonato por televisión, pues tampoco serán tan masoquistas para seguirlo por el Twitch de Luis Enrique.

Es curiosa la diferencia de la respuesta pública al derecho y a la obligación de escoger profesionales que tienen los titulares de cargos como los que ostentan Pedro Sánchez y Luis Enrique. Al presidente se le critica por los nombres que elige; al seleccionador, por los que descarta. Al revés, al menos en el área política, no resultaría una tarea tan sencilla como para discutir en la barra de un bar o en una de esas redacciones mediáticas reconvertidas en peñas de algunos equipos, siempre los mismos y ya se sabe cuáles. Y eso que el número de carnés de militantes de un partido político, que es el caladero natural donde eligen los presidentes (descontando yernos circunstanciales, primos y demás familia), no es superior a las ciento de miles de fichas federativas disponibles para confeccionar el equipo nacional de fútbol (aunque todo seleccionador restringe por vagancia este perímetro a la Primera División).

Luis Enrique es un asturiano de poca sidra y malas gaitas que vivió una temporada en Vigo, pero sus músicas futbolísticas preferidas se encuentran bien alejadas del folklore celta. Aprendió tan poco en su estancia entre nosotros que ni siquiera le debe agradar A Rianxeira, cántico que el rugir armonioso de las gradas de Balaídos convirtió en balada eterna de amor al club olívico para que nunca camine solo, como el You’ll Never Walk Alone del Liverpool pero en gallego y azul celeste. Sólo así se entiende el “no es no” del técnico de la Roja a la cantera viguesa, que resuena como aquel de Sánchez a Rajoy en la no investidura del candidato popular en el año 2016. Hasta cuatro de los máximos goleadores de la Liga que rechaza se formaron en A Madroa antes de ir extendiendo una red intercéltica por los cuatro puntos cardinales de la península: Aspas (Celta) al oeste, Borja Iglesias (Betis) al sur, Brais Méndez (Real Sociedad) al norte y Joselu (Espanyol) al este. Salvo en lazos familiares, donde no compiten, ninguno desmerece en cualquier comparación con los delanteros de España desplazados a Catar.

El seleccionador nacional quiere afinar una orquesta sinfónica que ejecute el fútbol como las bandas que dirige Guardiola, pero en vez de violines se empeña en utilizar sólo instrumentos de percusión. Por eso su partitura, aunque ordenada y medida, refleja un juego ruidoso de heavy metal que al prescindir de los toques sutiles de los solistas se atasca con las oberturas complejas.

Luis Enrique es un bailarín de twist que se pasó al Twitch para hablarnos de Ferrán no como jugador sino como yerno. Pobre nieto si algún día a su abuelo y a su padre les da por contarle una y otra vez sus batallitas en el mundial de Catar.