La felicidad en verano

TENEMOS uno de los veranos más revueltos que se recuerdan. Ya circulan por las redes sociales numerosas bromas. Dicen, por ejemplo, que en Galicia se está tan bien que hasta el invierno se ha venido de vacaciones. Se me ocurren muchas reflexiones, al hilo de esa filosofía balsámica que inventaron los filósofos helenistas, para hallar la felicidad, incluso en situaciones adversas.

La primera es que hay que conservar cierto optimismo y pensar que a partir de ahora vendrá el buen tiempo. También podemos considerar que estamos bastante mejor que en otros lugares de España en donde tienen que soportar temperaturas cercanas o incluso superiores a los cuarenta grados.

Por otra parte, el tiempo fresco permite realizar muchas actividades que, de otro modo, no serían tan llevaderas: hacer el Camino de Santiago o recorrer cualquier ruta de senderismo; leer sin el agobio de las achicharradas tardes de verano; aprovechar la ocasión para hacer un poco de bricolaje y mejorar los mil y un detalles que se van deteriorando en casa; pintar una habitación...

No ha sido un verano muy propicio para torrarnos al sol. Pero eso ha permitido a muchas familias hacer turismo de interior; conocer la Galicia monumental y urbana; la montaña y aquellos destinos que no están masificados y nos dan más tranquilidad, mientras remontamos la quinta ola de esta pertinaz pandemia.

La conclusión siempre es la misma: no se consuela el que no quiere. O si lo prefieren a la inglesa: “Don’t worry, be happy”, genial frase del gurú indio Meher Baba, que decidió guardar silencio desde el año 1925 hasta su muerte a principios de 1969. Habló poco, pero dejó una frase inmortal, convertida en canción de éxito y método de autoayuda para ir tirando. ¡Qué no es poco!