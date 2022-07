“SI Pedro Sánchez no escucha a la gente vamos mal” vino a decir Yolanda Díaz al micrófono. ¿A cuánta gente debe escuchar Sánchez?, ¿quién viene siendo “la gente”? Evito ese gente genérico y prefiero pensar en “vecinos del barrio, habitantes de Compostela, los seguidores del Obradoiro, los afro de Luisiana, las Tanxugueiras, mis primos de Mataró, los cosmonautas del Voyager,...”.

No pienso que haya gente sin más. Somos tíos, sobrinos, compas de colegio; hijos de Dios todos, incluidos los invasores de Ucrania y los aperreados ciudadanos de Sri Lanka. Percibo más cercanos a los vivos y muertos; somos endiabladamente relacionales.

Necesitamos pertenecer simultáneamente a varios colectivos para saber quiénes somos: generación del ’41, mili del ’63, hijo de Joaquín, votante ocasional Feijóo, licenciado en Derecho en vano.

La revolución del ’68 arrancó algunas raíces primigenias, borró al padre, propició la ideología de género y la opción trans que ha dejado a muchos sin saber qué son. Les dijeron que podían ser varón o hembra a elección; los detrans son arrepentidos de su cambio de género, un maquillaje hermafrodítico.

Llegar al “conócete a ti mismo” de la sabiduría griega ocupa un buen trozo de la propia vida y añade elecciones libres a lo recibido. Conciencia de Identidad y sentimiento de Pertenencia.

Bajé del aeropuerto en el bus con una parejita de Sevilla que venía a bailar con Imagine Dragons en el Monte do Gozo; los miré con curiosidad y aparecían simpáticos. Me parecía que buscaban algo que les hiciera crecer como personas. Quizá el Believer de esa banda rockera (“Singing from heartache from the pain”/ Cantando desde la angustia del dolor/Tomando mi mensaje de las venas/Hablando mi lección desde el cerebro/Speaking my lesson from the brain/Seeing the beauty through the Pain/ Viendo la belleza a través del Dolor...’).