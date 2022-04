La guerra enseña algunas cosas

SEGURAMENTE las verdaderas elecciones francesas comienzan ahora. Clasificarse para la final, dicho en términos Champions, parecía cantado para los dos que lo han logrado, aunque, con tanto candidato, esta primera batalla por el Elíseo ha producido historias de todo tipo. Algunas para no dormir.

Ya sabemos que es un tiempo difícil para los partidos tradicionales (turnantes, dicen otros), que la fragmentación tiene que ver con la insatisfacción, pero también con la confusión. La propaganda juega a confundir porque da dividendos. Mucho alpiste de redes sociales, indigestión segura. Y hay quien hace de eso su dieta principal o su única dieta. Cielos.

Ahí está Macron, ganando, insisten los medios, por la mínima. Lo dicen una y otra vez, como subrayando su lenta caída, como enfatizando que es normal, tal y como está el patio europeo, y no digamos la economía doméstica, que todo vaya a peor. Que se pierda el centro y ganen los extremos. Aún existe la conciencia de que en esos extremos anida la revolución, aunque no se sepa muy bien qué pueda traer. Es la venganza contra los de siempre, piensan algunos: desmontar lo establecido sin calcular el efecto del terremoto.

Claro que hay razones para descreer, pero también síntomas muy claros de lo que puede suceder si atacamos la democracia. No dejo de leer artículos sobre el fracaso del bipartidismo francés, Hidalgo, por ejemplo, casi dejando al socialismo en coma (según los resultados). Algo parecido ha sucedido con Los Republicanos y Valerie Pécresse, que no sólo no ha sido rival para Macron. Hasta ha perdido con Zemmour, lo cual es verdaderamente preocupante. Para ella y para todos.

En algunos medios europeos leo reflexiones como esta: “¿por qué Francia vota tanto a la ultraderecha?”. Sorprende en el país de la Ilustración, pero una vez más se alude a los problemas económicos, hábilmente subrayados por Le Pen. Se dice que Marine se ha ido dejando trozos de ideología para ganarse a los movimientos sociales. Mientras Macron mira al conjunto de Europa, mientras ejerce una difícil diplomacia con Moscú, muchos se han negado a pensar en qué lugar ocuparía Francia en Europa si se diera una victoria de Le Pen el día 24. O, si lo han pensado, ha sido como un asunto menor: hay una gran mayoría que piensa siempre a corto plazo y que piensa con el bolsillo. Eso no debería impedir pensar también un poco más allá.

Nadie puede poner en duda que la clase dirigente francesa ha cometido errores que vienen de muy atrás. Nadie puede dudar de los graves problemas que la crisis económica ha provocado en las clases más desfavorecidas. Muchos han acudido con inusitada rapidez a esos nichos de inconformismo, pero lo han hecho con un relato banal, cargado de maniqueísmo y simpleza, inoculando una retórica antieuropeísta que ahora, ay, coincide con otros, evitando cualquier complejidad que descubriese los infinitos trucos de la propaganda.

La demagogia y el patrioterismo están siendo útiles para mayores proyectos de desmantelamiento

europeo. Hay una parte de la sociedad que no ha visto el problema, o no ha querido verlo, creyendo que nada corría realmente peligro. Pero ahora mismo tenemos una guerra atroz a las puertas y, seguramente, algunas convicciones. O deberíamos tenerlas.