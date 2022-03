La guerra interminable

LA guerra es el padre de todas las cosas dijo Heráclito indicando que, aunque la humanidad aspira a la paz, la guerra es intrínseca a ella porque todo cuando existe está en permanente conflicto, comenzando por los hombres, siempre en guerra con nosotros mismos.

Vivimos estos días una guerra política y militar (quizás también ideológica) entre dos países (y alguno más en la sombra) equiparable a todas las que la humanidad ha vivido. Poco hemos aprendido, cuando vemos cómo repetimos sus peores pasajes con consecuencias aún más imprevisibles por la capacidad destructiva del armamento actual.

En su libro sobre Goya, Tzvetan Todorov cuenta que un sobreviviente de Dachau, al dejar el campo de concentración y recordar las montañas de cadáveres, únicamente podía pensar en los grabados de Goya. Estas escenas, tan estremecedoras y tan presentes en nuestra conciencia, parecen querer repetirse hoy: personas arrodilladas que buscan una explicación en las alturas; comportamientos donde la noción de misericordia está perdida... Muertos y muertos, y quienes sobreviven también parecen muertos.

Desde la Primera Guerra Mundial no hemos parado: guerras mundiales, civiles, de agresión o de defensa; de religión, ideológicas, económicas; contra la droga, contra el terrorismo; guerras relámpago o interminables, sin cuartel, sin declarar o declaradas; hasta guerra fría ha habido, porque calientes lo son todas. Todas tienen en común que son una atrocidad sin paliativos. La “guerra, horrenda guerra” de Virgilio en la Eneida, es la única verdad.

Mi generación gritó no a la guerra, pero a guerras que ocurrían a miles de kilómetros de casa y que observábamos con indignación, aunque con distancia. Tras tantos años sin conflictos en nuestro territorio, aunque sí a las puertas, los europeos nos convencimos de que la barbarie solo podía tener lugar más allá de nuestras fronteras.

Así, frente a la guerra, hemos desarrollado una equidistancia calculada (¡esto no va conmigo!) y un doble pacifismo de caricatura. Uno estético, de guitarra y consigna, que se ejerce desde un obsceno mirador. Junto a este, puro esnobismo, otro que practica el rechazo selectivo de alguno de los actores. Aquí el “no a la guerra” es el sí al de enfrente: Israel no, Hamás sí; Occidente no, pero oriente sí; el imperialismo yanqui no, pero la bota de hierro soviética sí. Se trata más de iconografía ideológica que de verdadero pacifismo. Tristemente en la guerra de Ucrania se está viendo mucho de ambos.

Sea como sea, parece que la raza humana no puede vivir sin expresar su amor por la guerra, por esa bestial realidad presente que nos hace dudar de lo humano de los humanos. Sólo queda, como decía Juan XXIII, invitar a los gobernantes a que se hagan cargo de las tremendas responsabilidades que tienen ante la historia y, lo que más importa, ante el juicio de Dios.