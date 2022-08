La guerra sigue ahí

AGOSTO está recién estrenado, pero si escuchan bien, ahí abajo se mueven cosas. El mundo está tan comunicado que incluso bajo la piel de la sabana, o en el corazón de la jungla, pueden oírse golpes en los tubos del gas. Debajo del pavimento está la playa, pero debajo de la playa están las tuberías.

En la escuela nos enseñaron la composición de la tierra, el vientre telúrico, pero hace mucho tiempo que todo el planeta está horadado, real y metafóricamente. La función crea el órgano, ya saben, y las necesidades globales han ido creando un sistema que penetra la tierra, un laberinto de tubos extraordinarios, un sistema circulatorio del que dependemos. También nuestras mentes están siendo perforadas, evidentemente, por el método indoloro de la manipulación del lenguaje. Un día nos llamarán para hacer limpieza de adjetivos o de sintagmas nominales, como sucede con el filtro del polen. Hay un virus peor que el informático, que es el virus del desasosiego. Por mucho que algunos se afanen en modificar resultados, en alterar opiniones o gobiernos, lo que es efectivo es inocular desasosiego.

Aunque sea agosto, y parezca que en esa playa solitaria hay mucho silencio, si uno escucha bien quizás pueda oír el rumor sordo y triste de la guerra. No es el que nos llega desde los reportajes del telediario, que a veces escuchamos como un ruido de fondo, sino el que brota de nuestro propio corazón. Lo peor del estruendo terrible de la guerra es que no puede quitarse, no puede desaparecer, aunque se baje el volumen de las televisiones a la hora de la sobremesa. Queda prendido en el ambiente, se cuela por las rendijas del silencio, anida en las palabras de los que hablan desde el lugar de la tragedia infinita. Permanecerá ahí durante mucho tiempo y probablemente no pueda limpiarse jamás, como la sangre invisible de Lady Macbeth.

Como era previsible, con el paso del tiempo la invasión de Ucrania ha ido convirtiéndose en un asunto más de la actualidad. Los periódicos han dejado de contar uno a uno los días de confrontación: habían empezado esa cuenta quizás esperanzados en que fuera corta. Tal vez porque era una guerra en Europa y, pensaban (como quizás pensaba Putin) que mucho no podía durar. Pero hemos llegado a agosto con el mundo en crisis. (Aunque Boris Johnson ha ido a celebrar su matrimonio en diferido y las fiestas de su despedida, lo que demuestra que es lo que mejor hace).

La invasión de Ucrania ha ido perdiendo fuerza en las pantallas, aunque Zelenski y su mujer hagan portada (muy polémica) en el Vogue. Lo que tuvo gran potencia mediática, desde trincheras y sótanos, desde el metro de Kiev, ha caído en la terrible costumbre de la muerte. Suele suceder. Son las declaraciones sobre las nuevas armas que pueden entrar en el conflicto a partir del otoño las que se abren camino. Táctica, estrategia, esas cosas.

El mundo actual se mueve por lo que las pantallas muestran, pero resulta que el ser humano se acostumbra a todo. La muerte es cotidiana, cada muerto es un muerto nuevo y diferente al anterior, pero nos parece que esta ya es una historia contada. Ahora, se trata de la economía. Comprendo la angustia por el cereal, comprendo la preocupación por el dramático ajedrez del gas. Pero sepan que, mientras avanza agosto, con toda su luz, con todo su azul, la guerra sigue ahí. Aunque parezca que estamos en silencio.