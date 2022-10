La hipocresía del presidente

PEDRO Sánchez no oculta que su proyecto político es absolutamente contrario al que defendió Felipe González. Jamás el expresidente habría aceptado alianzas con un partido populista de extrema izquierda, menos todavía con Bildu, ni tampoco con los independentistas de CiU y ERC, que tienen poco que ver con la CiU y ERC de tiempos pasados.

González no tenía más remedio que aceptar el acto en su honor que organizó el PSOE en Sevilla. Sigue siendo su partido aunque en muchas ocasiones ha expresado su disconformidad con decisiones del Gobierno de Sánchez en numerosos artículos. Sánchez por el contrario marca sus diferencias con Felipe a través de iniciativas de gobierno que descabalgaban las que había promovido González, desde la elección de socios, a la ley de Memoria Histórica, la Ley Trans, el asalto a las instituciones, el escaso respeto a la Corona, el indulto a los sediciosos, las intenciones que hay detrás de la rebaja del delito de sedición o el apoyo a regímenes dictatoriales.

La presencia de González en Sevilla era obligada, pero los barones socialistas que no acudieron –prácticamente todos excepto el extremeño Vara– dejaron bien claro con sus excusas poco creíbles que no estaban dispuestos a hacer de clac a un jefe de Gobierno con el que es creciente el desacuerdo.

Un presidente que además pone en riesgo que puedan mantenerse en sus cargos porque la fuga de votos es masiva, ha descapitalizado el partido y expulsado a quienes no le hacían la ola y lo ha puesto en manos de hombres y mujeres cuya trayectoria se caracteriza por su absoluta fidelidad a Sánchez más que por su fidelidad a las esencias del partido que Felipe González colocó en el punto más alto de su historia.

En la desfachatez de organizar un homenaje a un dirigente por el que no siente ninguna admiración, en su inconmensurable hipocresía, Sánchez no puso especial interés en que fuera invitado Alfonso Guerra, a quien González mencionó especialmente llamándolo “personaje singular” que aparece en la foto del Palace levantando el brazo izquierdo de quien acababa de ganar las elecciones con 202 escaños. Están distanciados pero no han roto los lazos, y en la cara de los dos, cuando se refieren al otro, se nota el afecto que compartieron.