ES un hecho incontestable que, en algunos casos, el sexo real de la persona no se corresponde con el que le asigna el Registro Civil y que no se puede obligar a nadie a vivir con una identidad sexual distinta a la propia que su particular personalidad denuncia. Parece, por tanto, indiscutible que, a la altura de nuestra evolución cultural, se impone normalizar el tema de la transexualidad de las personas, adecuando social y jurídicamente la existencia de la misma y avanzar, en consecuencia, en la regulación legal que recoge la Ley 3/2007, de 15 de marzo, de disforia de género.

Por el actual Ministerio de Igualdad se anuncia la redacción de un nuevo texto legal a presentar en el Consejo de Ministros, a fin de que pudiera concluir en un nuevo proyecto de ley reguladora de la materia y de lo que cabe inferir de la propuesta ministerial parece querer establecerse un régimen de mucha mayor liberalidad en orden a la identidad sexual de las personas.

El tema es lo suficientemente serio como para dispensarle la atención jurídica debida, sin incurrir, por tanto, en ningún tipo de veleidad ideológica carente del adecuado rigor que el Derecho impone y del respeto debido a las personas transexuales. De aquí que algunas previsiones contenidas en el anteproyecto legislativo hayan levantado las alarmas en ciertos sectores sociales y políticos, incluidos las propias asociaciones feministas y parte del Gobierno de la nación. Dentro del mismo PSOE, la actual vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, muestra sus reticencias a los términos en que aparece redactado el anteproyecto de ley y a que, en consecuencia, los meros sentimientos, expresiones o manifestaciones de las personas alcancen a tener, automáticamente, efectos jurídicos, recabando, por tanto, un mayor rigor en orden a la libre autodeterminación sexual.

Y es que si llegara a consagrase legalmente que cualquier persona mayor de dieciséis años, por su propia cuenta y sin necesidad de prueba alguna médica o psicológica previas, pueda solicitar libremente y de manera autónoma, sin una previa modificación corporal del sujeto, el género, masculino o femenino, al que quiere pertenecer y en el que quiere ser integrada, fácilmente se colige que podría llegar a originarse un verdadero caos identitario de consecuencias muy perjudiciales desde los puntos de vista social y jurídico.

Ciertamente, ha de avanzarse en la normativa jurídica de la disforia de género, superando la regulación que, hasta ahora, se viene recogiendo en la precitada ley de 2007 y, siguiendo las pautas que marca la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (año 2015), tiene que progresarse en los términos de la autodeterminación de género, sustrayéndola a cualquier idea de manifestación patológica, pero enmarcándola dentro de la racionalidad jurídica y social.

No cabe negar al ser humano el derecho a conformar su identidad sexual en los términos que su propia y particular personalidad psico-biológica demanden, en el bien entendido que, ello, habrá de atemperarse con la propia y bien acreditada realidad del instinto humano, realmente concurrente y demostrado, sin que, por tanto, quepa disponer, a discreción, del Ordenamiento Jurídico para configurar la propia identidad sexual de cada persona.