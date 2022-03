LA invasión rusa de Ucrania ha llevado el sufrimiento y dolor no solamente a este país sino también a la misma Rusia y de alguna manera al resto del mundo, donde nos tendremos que apretar más o menos el cinturón. Esta invasión ha tenido una respuesta europea contundente en el plano económico y también de ayuda militar y social. En el plano económico ha permitido visualizar al común de los europeos dónde estaban los grandes capitales rusos y de esta manera saber claramente donde se dirige la estrategia rusa que no es otra que desestabilizar Europa.

Un sitio donde estaba y está, ahora con más dificultades, es en la City londinense. Es desde ahí donde dirige sus tentáculos, apoyado por la financiación de múltiples intereses políticos, empezando por la del partido conservador británico. Se ha conocido que ya en estos tiempos de Boris Johnson como primer ministro, le donaron dos millones y medio. Se sospecha que anteriormente mucho más, sobre todo en campañas concernientes con el brexit y la separación del Reino Unido de la UE.

Otra dirección importante hacia donde se ha dirigido la financiación ha sido a los partidos de extrema derecha en Europa. Ya se sabía la donación al partido de Marie Le Pen en Francia y el de Salvini en Italia, dirigentes que no veían mal a Putin. Ahora también sabemos que el movimiento ultracatólico Hazte Oír, próximo ideológicamente a Vox, recibía generosas partidas. No es la primera vez que aparecen financiaciones de Vox de origen extranjero como cuando se conoció la realizada por capital iraní. La financiación rusa de la extrema derecha en Francia, Italia y España, es decir en el Sur de Europa, no tiene otro objetivo más que la desestabilización del continente.

Otro espacio europeo donde se acumula el capital ruso es en el deporte y en especial en el fútbol. Se sabe muy bien la potencia que tiene este deporte como movimiento social y de imagen pública. Por otra parte es un espacio alejado a controles democráticos donde el dinero fluye muy libremente.

La respuesta inicial de la FIFA y de la UEFA fue tibia, pero después presionada por los gobiernos europeos no tuvo más remedio que retirar a todos los equipos rusos de competiciones europeas y empezar a verificar la propiedad de varios clubes europeos.

Dentro de España, las relaciones de Putin y su dinero con el movimiento independentista, y en especial con Puigdemont, son bien conocidas y su objetivo no era más que la desestabilización. También son conocidas sus inversiones en el Mediterráneo, la mayor parte en la construcción.

En general se ha abierto un proceso de clarificación y limpieza de las inversiones rusas y de sus intereses. Deseamos que ese proceso continúe tanto en Europa como en España y que cada vez más se haga transparente, ya que por encima de intereses particulares de corto alcance están valores fundamentales a los que no se puede renunciar.