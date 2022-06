La irresistible carrera del profesor P.

En la pequeña ciudad alemana de Jena escribió G.W.F. Hegel su Fenomenología del Espíritu, y cuenta que el día que la acabó se asomó a la ventana y pudo ver a Napoleón al frente de su ejército entrando en la ciudad. En ese momento, dice, pudo ver al Espíritu del Mundo a caballo. En este caso, Napoleón encarnaba ese espíritu porque se le asociaba a la difusión de los ideales de la Revolución francesa, en los que creía ese filósofo. En cada época existen personas que encarnan los valores de todo tipo que definen a su tiempo. Y por eso la nuestra no podía dejar de tenerlos, aunque no sean ni Hegel en lo intelectual, ni Napoleón en lo político y lo militar, sino otra clase de personas.

De entre todas ellas hemos escogido a una, el profesor P., porque en su vida, sus acciones y sus pensamientos se precipita lo esencial de nuestro tiempo, dentro de la pequeña probeta que es el mundo académico. P. no necesita tener nombre propio porque eso supondría que fuese una persona singular e irrepetible, cuya vida sería necesario contar con detalle. No es el caso, porque desde el comienzo de su historia anónima lo que siempre pretendió P. es ajustarse a todas las normas establecidas con el fin de poder utilizarlas a su favor en el mayor grado posible.

No vivió P. una gran coyuntura histórica, que hubiese condicionado su vida y la de su familia, porque nació después de que en su país se hubiesen producido grandes cambios en todos los terrenos, y también en el que le tocó vivir, que es el terreno universitario. Aunque P. no vivió la historia del poder ni tuvo parte alguna en la del pensamiento, al contrario que Napoleón y Hegel, sin embargo intentó desesperadamente ser tan importante como ellos. Para lograrlo decidió hacer dos cosas. La primera fue apropiarse del pasado que nunca había vivido, y la segunda fue adaptarse con todo su poder de mimetismo a las exhaustivas normas y reglas de un presente, que por otra parte reniega de su propio pasado.

Como P. no vivió la historia no pudo ser protagonista de nada, ni para bien ni para mal, y como tampoco creó ni descubrió nada de lo que se fuese a hablar en el futuro, necesitó crearse la reputación que sin duda nunca habría de tener, porque no merecía tenerla. Para vengarse del anonimato al que parecía estar predestinado decidió P. hacer dos cosas: intentar cambiar lo que por definición no se puede cambiar, el pasado, que es pasado porque ya pasó; y fraguarse una reputación vacía, participando de la idea de su tiempo que decía que lo no se puede ver no existe, y que los méritos no son de quienes legítimamente los poseen, sino de aquellos que pueden exhibirlos, y, sobre todo, dejar en la sombra a los demás, lo que es necesario hacer porque los méritos son bienes escasos, y porque los que tienes tú no los puedo tener yo.

P., siguiendo un tópico repetido hasta la saciedad por políticos e historiadores, dividió el pasado en dos partes, la de los buenos y la de los malos, situándose naturalmente del lado de unos buenos a los que nunca pudo conocer y en contra de unos malos a los que nunca pudo combatir. Sentado así en su trono de papel comenzó a ejercer de juez de los muertos, pero en vez de intentar ser imparcial como juez que quería ser, decidió convertirse en un fiero partisano en las luchas del pasado. Como no era Napoleón no podía ganar ninguna batalla, ni tampoco perderla. En realidad ni sabía lo que era una batalla ni qué se sentía luchando en ella. Pero esa ignorancia fue la garantía de su superioridad, porque le permitió decir en cada caso lo que mejor le parecía.

No se puede destacar en nada si no se hace nada, pero si se da el caso de que ya no se puede hacer nada, como cuando se quiere cambiar el pasado desde el presente, entonces la realidad no puede ofrecernos resistencia. Si el hablar no tiene límites y el papel lo soporta todo, entonces uno puede, como hizo P., convertirse en el protagonista de la historia que no vivió, pero de la que quiere tener el monopolio de su relato, sin caer en la paranoia. Para conseguirlo debe hacer dos cosas: exagerar la maldad de los malos, y la bondad de los buenos, pero con un pequeño matiz, y es que los buenos no fueron lo suficientemente buenos porque eran torpes o cobardes y no sabían bien lo que hacían. Quien lo sabe es él, y por eso puede hacerle reproches al pasado, decir cómo los cosas habrían tenido que ocurrir y arrebatar el honor de los derrotados, que por definición siempre para él son los buenos, para quedárselo él, intentando convertir los sufrimientos de las personas del pasado en méritos propios, gracias al ejercicio de la redención de esas personas, que han de servir para aumentar la propia gloria de P.

P. no pudo vivir el pasado trágico y desgarrado, pero quiere contarlo y apropiárselo. Eso no es suficiente, y por eso puede mejorar su imagen siendo afín, o militante de un partido que provenga del lado triste y perdedor del pasado. De este modo, y sobre todo si consiguió conocer a personas que sí vivieron ese pasado triste, pasa a tener un talismán y casi a tocar una reliquia sagrada de la que puede fagocitar su prestigio, como si fuese un sanguijuela política. Así P. se ufanará de conocer a personas víctimas del pasado triste, y si no las conoce lo fingirá y contará sus anécdotas como si las hubiese vivido, porque la proximidad y el recuerdo son las bases de su prestigio, compatible con el reproche a esos buenos que no supieron hacer las cosas como es debido.

Si hubiese una receta para elaborar la vida de P. diría que se pongan a partes iguales la política -base del prestigio y los privilegios- y el saber, que es base de lo mismo. Deben amasarse ambos componentes hasta hacer una masa uniforme que se debe dejar fermentar con la ayuda de esa madre común que es la capacidad de intrigar, acordar, ocultar y exhibir lo que sea más adecuado para lograr una mejor cocción. Y así se logrará el prestigio que otorgan por igual los parlamentos y gobiernos, las universidades, los medios de comunicación, la liga de fútbol y los concursos de cocina, costura, moda, o la canción. Negar esta evidencia es signo de incapacidad para entender el presente, que es lo único que existe, porque el pasado ya dejó de hacerlo y el futuro puede estar muy lejos.

Así P. pasó de la política a la academia, y viceversa, buscó la fama a cualquier precio, y como no destacaba como cocinero, modisto o futbolista decidió hacer algo radical: convertir el saber en un concurso, del que tenía que resultar ganador, por ser el redactor de las normas. Como en toda competición se fijó un campo para el encuentro y ese campo se aisló de sus alrededores y el mundo exterior. Solo quienes juegan en él tienen derecho a la victoria y los premios, cuando consiguen rematar sus jugadas. Y además ha de haber árbitros de todo tipo, estando unos subordinados a otros.

Comenzó así una competición que centró todos los esfuerzos humanos y recursos económicos de P. y sus colegas. Como en todas las demás nació en paralelo un mundo perfecto, en el que solo se habla del juego y las jugadas, los jugadores y los árbitros científicos, y en el que todo se mide y se puntúa creándose así un ranking para cada cosa y para cada momento. Los participantes en este macro juego se vieron tan absorbidos por él que poco a poco perdieron el interés por todo y no sabían hablar de ninguna otra cosa. Crearon así un mundo delirante, parásito del mundo real, del que obtenían sus recursos legalmente. Y es que, como los políticos y los profesores son los que tienen más capacidad de hablar y manipular la información, consiguieron dividir al mundo en dos: lo que no se ve, que es lo fundamental y de lo que no se puede hablar, y aquello de lo que se habla, que es de lo único que pueden hablar los que monopolizan los medios y la capacidad para hacerlo. En ese mundo es donde P. consiguió garantizarse el éxito.

P. nunca hizo nada importante en la historia. No ganó ni perdió ninguna batalla Ni fue Napoleón, ni tampoco un simple granadero de su ejército, pero como él consiguió ser el que hablaba del Emperador y sus soldados, creyó que a él le correspondían los sufrimientos y las victorias. P. tampoco nunca pensó ni creó nada original, ni que mereciese ser leído siglos después de su redacción, como es el caso del libro de Hegel, pero también creyó que, como los grandes filósofos no están en la competición, porque ya no queda ninguno, él podría decir lo que es o no es importante en el juego del pensamiento. Todo iba muy bien para P. y los colegas de P., que se extienden desde el cero al infinito, hasta que un día descubrieron que nadie los quería escuchar y que nadie les creía. Se habían quedado sin dinero, la competición se canceló y como no habían hecho nada ni tenían nada que decir desaparecieron entre las sombras del silencio. De un silencio en el que podemos seguir escuchando el Concierto del Emperador y la Sinfonía Heroica de Beethoven, dedicados ambos a Napoleón, cuando Europa luchaba por su libertad y florecían las artes, las ciencias y la filosofía.