La “JONDE”, dirigida por Pablo González, con Elisabeth Leonskaia

La “JONDE” fue formación en residencia de las pasadas “Xornadas de Música Contemporánea” con actividades diversas, entre las que destacaron cinco concierto, englobados bajo el título genérico de “JONDE FOCUS”, en su mayoría con obras de encargo y en estreno, a excepción del primero que incluía obras de G.F.Hass, Kaija Saariaho, Steve Reich y Fabián Panisello. Para esta oportunidad, les tendremos dentro del “III Encontro 2022”, que se desarrolla entre los días uno y nueve, y que ofrece tres conciertos, comenzando por el del Auditorio de Galicia-20´30 h-, para continuar en el Auditorio Ciudad de León y en el Príncipe Felipe, de Oviedo, en días consecutivos a partir de mañana. Dos obras en programa y en invitación abierta: el “Concierto para piano nº 4, en Sol M. Op. 58”, del que será solista la muy apreciada Elisabeth Leonskaia, y la “Sinfonía nº 5, en Do sost. m.”, de Gustav Mahler, dirigida por Pablo González.

Un Mahler en especial para el director Pablo González, merecedor de galardones como los concursos “Donatella Flinck Conducting Competition” (2000) y el de Cadaqués, y que llegó a colaborar con Sir Colin Davis, y la “London S.O.”, un artista obsesivo con su trabajo que llegó a soportar situaciones de fatiga crónica. Sus responsabilidades con la “ORTVE”, le reafirmaron en sus planteamientos de afrontar sinfonismos de sumas exigencias, además de abordar la defensa de compositores que han pasado por procesos de marginación. En ello estamos con el sinfonismo de Gustav Mahler, compositor en sus preferencias y sobre el que investigó en profundidad, tras meditar sobre sus cualidades que merecen mayor atención: su espíritu siempre dubitativo, las obsesivas neurosis, la inseguridad que condicionó su carácter, auspiciando en definitiva una importante flexibilidad que redunda en su obra, desde el sinfonismo a los lieder. Quedan abiertos, para una mejor comprensión, bastantes alternativas de interpretación.

La “Sinfonía nº 5, en Do sot. m.”, obra que ocupará un par de años, en concreto dos veranos entre 1901/02, sería resultado de una convicción de una renovación estética, un trabajo que le dejará la impresión de resultados rayanos en lo desquiciante, en un período de profundas inquietudes por su situación física. Para mejores perspectivas, pudo conocer a quien sería una persona transcendental en su vida, Alma Schindler, quien a su vez, no renunciaba a cuidar su amistad con Alexander von Zemlinsky. El compositor no renunciaba a su vida activa como director en largas giras. Para cuando aborda la sinfonía, estaba en el dominio de las técnicas ansiadas, dejando escrito que: “No habrá en mi obra elementos románticos o místicos; será la expresión de un poder sin paralelo de la actividad de un hombre que ha alcanzado su clímax vital” . Trata en lo primordial temas recurrentes de la sensibilidad inmediata. En las partes diferenciadas, la “Trauermarch (In gemessem Schritt. Streng, Wie ein Kondukt” (Con paso mesurado. Austero, Como una procesión), resulta quizás una confesión de la devoción beethoveniana, observable en el motivo de cuatro notas repetidas de la trompeta- idea del comienzo de la “Quinta”, beethoveniana. El “Stürmisch bewegt, mit grosster Vehemenz” (Movido y tempestuoso, con mayo vehemencia), que sigue, resulta un desarrollo del anterior dentro de una técnica soberbia, remarcada por un luctuoso coral de metales.

El “Scherzo (Kráfting, nich zu schnell)”- Potente, no demasiado rápido-, se muestra como un semi-vals, con una trompeta como instrumento obligado, que anuncia un trío delicado tratado por “pizzicatti” de cuerdas, en un estilo vagamente arcaizante y rústico, con un punto de aire divertido y que encontraremos en otra sinfonía posterior, en forma de “Rondó-Burleske”. El celebérrimo “Adagietto (Sher langsam)- muy lento-, con arpa y cuerdas, nos acerca sin rubor al mundo de los “Rückert Lieder”, en concreto a “Ich bin der Welt abhanden gekomen” (me alejé del mundo), acunado por una amplia sección de cuerdas con arpa. El “Rondó- Finale”(Allegro-giocosi), un perfecto punto de inflexión definido por su contrapuntismo que sugiere la entrada del fagot, que recurre al lied “Lob´des hohen Verstande”. Un “fugato” de cuerdas, concluye una sucesión de intecambios antifonales.

Elisabeth Leonskaia, deudora de la escuela pianística rusa, desde los tiempos de juventud con su maestro Jacob Milstein, fue siempre legataria de un magisterio del que se han beneficiado a lo largo de cursos y masterclasses, de intérpretes de nuestro país. Para ella, el “Concierto para piano nº 4, en Sol M. Op. 58”, de L.v. Beethoven, estrenado en una de las actividades privadas del príncipe Lobkowicz, en 1807, antes de la presentación pública en el Theater an der Wien (en compañía de dos de sus sinfonías). Destaca por su audacia del tejido armónico y el uso generoso de temas desarrollados cual si de una gran fantasía se tratase, sobresaliendo la forma de relación entre solista y orquesta, logrando una homogeneidad ostensible en su conjunto. El “Allegro moderato”, tratado con una libertad de discurso, dentro de una posible ortodoxia de forma sonata, remarca la sonoridad intimista con atisbos melancólicos, que confirma la intención del compositor.

El “Andante con moto” es para Boucourechliev, el momento culminante, por el diálogo entre solista y orquesta, de una intensidad impresionante, como no había logrado hasta la fecha, para una obra que renuncia a un clima épico, cerrando definitivamente el concepto de concierto dieciochesco, para dar paso con absoluta actitud, a una nueva relevancia de la parte solista, prodigio afirmado por la serie de sonatas para piano, que afectarán a las nuevas obras concertantes. El “Rondó Vivace”, se beneficia por las sonoridades brillantes que reafirman la vuelta a la realidad imperante, tras la exposición del movimiento precedente, en un necesario distanciamiento de la melancolía que se encuentra en muchas obras, ya desde un primer tema vivo y sincopado, y un segundo “cantábile”, dos ideas que determinan lo que analistas llamarán alternancia ciclotímica.