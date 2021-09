La madre de todos los lunes

ES PROBABLE que este lunes seis de septiembre quiera imponerse sobre usted con toda la fuerza ominosa de la realidad. Somos carne de calendario, de reloj, de alarma (electrónica o analógica, aunque ésta ultima en casos raros), y se supone que así funciona el mundo. La especie humana es quizás la única que es capaz de hacer aquello que realmente le disgusta, ya sea por comportamientos aprendidos o por el que dirán, que esa es otra. Durante mucho tiempo el ocio no estuvo bien visto, o se consideraba cosa de gente muy pudiente, que se permitía hacer lo que a muchos le gustaría hacer: nada.

Hoy el ocio ya está bien visto, aunque con matices. Desgraciadamente, sigue habiendo mucha gente que apenas tiene acceso a él, lo cual es, a no dudarlo, una muestra evidente de desigualdad. Pero para algunos sigue existiendo esa imagen de que el ocio se aproxima a cierta forma de holgazanería, de la misma forma que el exceso de alegría o de felicidad, o su mera manifestación, siempre fue visto con suspicacia, como si estar de mala leche fuera el estado natural de alguien verdaderamente responsable: ¿cómo hacer compatible el humor y la risa con la responsabilidad? ¿Cómo estar alegre trabajando? Hay un pensamiento atávico, y puede que un fondo cultural potente, que por supuesto tiene que ver con todo esto.

Frente a la idea de que la risa era interpretada en la antigüedad como una manifestación potencialmente maligna (Umberto Eco lo contó muy bien), porque cuestionaba el poder sin necesidad de hablar, nosotros tenemos aquí cerca la sonrisa de Daniel, pongamos por caso. Ya sea por su seguridad o superioridad, como se ha escrito, o por ese toque mundano del maestro Mateo, en el que no voy a meterme ahora, lo de Daniel puede entenderse también como una simple manifestación de lo humano. Reír, tanto como llorar.

Así que hoy, lunes, el día en el que comienza todo (es un bulo, pero funciona), la risa y la alegría pueden defendernos de algunas cosas. Servirán para relativizar la tiranía del reloj. Servirán para cuestionar el poder, una vez más, aunque sea el poder del calendario.

Aunque vivimos tiempos en los que el ocio no se mira mal, y en el que ya no es exclusivo de los pudientes (aunque lo tengan más fácil, claro), todavía está muy extendida la cultura del trabajador sufriente, confundiendo, quizás, la labor cotidiana con una especie de heroísmo (y en algunos casos lo es, desde luego). Lo mismo que el juego y la diversión no se contemplaban en la educación y hoy son un eje principal de ella, que nadie se atreve a discutir, la alegría y el disfrute debería estar cada vez más presentes en el trabajo, lo que sin duda redundaría, además, en una mayor producción y calidad.

Nada que no se haya dicho mil veces, lo sé. Pero todavía resulta un poco excepcional. En verdad, no vivimos muy buenos tiempos para el humor ni para la risa. Cuando pienso en la facilidad para el humor y la sátira de algunos clásicos, casi tengo envidia, de Aristófanes a Plauto. Hoy, incluso en este mundo occidental (no hablemos de otros), la mirada de cómico es puesta a menudo en entredicho, incluso limitada por los crecientes puritanos. Otra vez el exceso de alegría y risa parece ser visto como algo inquietante, como un atributo humano que otorga demasiada libertad, que reta al poder. Por eso conviene no dejar de reírse. Incluso hoy, la madre de todos los lunes.