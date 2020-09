La (mala) vida de los Rose

SÍ, yo también tuve que regresar a las viejas temporadas de ‘Schitt’s Creek’ (Movistar), que acaba de ganar como nueve Emmys o así, en una de esas galas habituales que salpican el calendario. No recordaba muy bien la movida de los ricachones Rose que se iban al garete por una especie de corrupción financiera de su agente, o lo que fuera, de tal forma que solo se quedaban con ese pueblo feo, anónimo y medio de coña que da título a la serie, y que milagrosamente aún les pertenecía. El recurso de rico venido a menos que tiene que enfrentarse al mundo real, o, en este caso, a vivir en un motel, a codearse con la peña de la localidad, y así, no parece el colmo de la novedad a la hora de construir una historia. Por supuesto, ese choque de trenes entre una realidad y otra da lugar a gags y momentos divertidos, lo hemos visto mil veces y es un recurso previsible y fácil.

Con todo, la serie ha ido funcionando, hasta el punto de que la crítica estadounidense se enamoró de ella, o poco menos. Y de nominación en nominación, fue creciendo a lo largo de cinco años, mientras los demás la considerábamos una de tantas. De pronto, hace unos días, en su temporada de despedida (la sexta), irrumpió con todos los premios de comedia posibles, antes de que fuera demasiado tarde. En fin, algo tendrá ‘Schitt’s Creek’ cuando la bendicen. Esta última temporada consiste, básicamente, en la preparación del gran evento familiar, el matrimonio de David, pero no es todo lo que le sucede a Johnny Rose y su extraña familia. En realidad, la serie es una sucesión de sketches con un humor muy controlado y fragmentario, generalmente enfocado a la risa inmediata (a la manera del humor de monólogos y con técnicas muy semejantes) y muy ligado al histrionismo de algunos de sus personajes. Lo cual no quiere decir que estemos ante actores limitados, ni muchísimo menos: todo lo contrario. Pero la afectación y artificiosidad es un sello estético de la serie: para bien o para mal.

Resulta difícil enfrentarse ahora al veredicto abrumador de los Emmys, que ha consagrado, no sin el paso de los años, las supuestas genialidades de la serie canadiense. Dicen (he leído) que es una de esas series que produce adhesiones inquebrantables, no sé si por el tema o por los personajes. También dicen que produce seguridad y felicidad en el espectador, sobre todo porque nada es definitivamente terrible en ella, sino que el desastre es tratado irónicamente, los momentos trágicos reducidos a cenizas por alguna situación hilarante, etc. Bien, es lo que sucede con la vida de unos inadaptados. En cualquier película de Woody Allen, o sea.

A su manera, la serie enlaza con nuestra ‘Vergüenza’, pero en esta última creo que se busca justo lo contrario: la incomodidad del espectador, un poco cruel a veces. Lo cierto es que en ‘Schitt’s Creek’ todo termina siendo relativo y excéntrico, histriónico y algo surreal, como si asistiéramos a una función teatral en la que la familia protagonista se ve obligada a cambiar de decorado (y de vocabulario). Vale: te echas unas risas, de vez en cuando. Pero, si de inadaptados hablamos, no pienso moverme ni un ápice de mi fervor por Sheldon Cooper y su banda. Eso, ni hablar.