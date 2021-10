La ‘mistura’ de Yolanda

PROYECTOS “Los partidos deben de estar en ese proceso, pero no pueden ser los protagonistas. Lo he hecho en Galicia, el primer elemento de mistura sale de allí. Aquello que yo denominé la Syriza galega tuvo lugar en 2012, y no me llamé IU, me llamé Alternativa Galega de Esquerdas (AGE)”.

La reflexión corresponde a Yolanda Díaz y lleva un par de semana recorriendo los distintos medios de comunicación en los que la vicepresidenta segunda del gobierno de coalición trata de abrir un espacio en el que concurrir dentro de dos años, una vez constatado que UP no está por la labor de que sea ella quién encabece su candidatura: Ione Belarre e Irene Montero se lo advirtieron.

Eso a Yolanda no le importa; es más, está convencida de que en estos momentos la marca Podemos resta más que suma (Pablo Iglesias ya se adelantó); los apoyos de Izquierda Unida entran en un utilitario con Alberto Garzón a los mandos y del PCE... mejor no mentarlo. Es decir, la ferrolana necesita un espacio multipartido sin siglas que le permita ser decisiva en otro gobierno Frankenstein.

Y en eso anda aprovechando la visibilidad y el impulso que le están dando algunos acuerdos alcanzados, en época de pandemia conviene no olvidarlo, como ministra de Trabajo y su capacidad de diálogo. Pese a su empeño las cosas no parecen arrancar entre los posibles candidatos y, además, olvida Yolanda Díaz que AGE, la Syriza galega que decía ella, acabó como el rosario de la aurora, con deserciones, abandonos, peleas internas y hasta comportamientos barriobajeros. Parte de AGE y En Marea acabaron en el grupo mixto y los votantes dándole la espalda. Un desastre. antón trabanca