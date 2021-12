La montaña rusa de 2021

CON el cambio de año es costumbre hacer balance de lo que pasó y cábalas sobre el siguiente. Sí, cábalas, porque la experiencia del último bienio no invita a las predicciones o pronósticos sobre el porvenir. Ni siquiera organismos tan bien dotados presupuestariamente, con fama de rigor en sus cometidos, como el FMI, la OCDE, la Unión Europea o el Banco de España están libres de corregir sus propios análisis al poco de publicarlos. No digamos ya el Gobierno de España, donde el método Tezanos lo impregna casi todo, con unos resultados bien distintos a la realidad.

El año que expira se distingue por la pandemia, hoy más presente que nunca aunque afortunadamente gracias a las vacunas, menos peligrosa en esta sexta ola que las cinco anteriores. Despedimos 2021 con récord de infectados, pero algo más aliviados que en ocasiones precedentes. También, tal vez, porque nos vamos acostumbrando a convivir con este virus mutante.

La parte más positiva de los últimos doce meses fue el comportamiento ciudadano respecto a las vacunas. El lado negativo hay que adjudicárselo al Gobierno, incapaz de liderar una estrategia de respuesta, dejando todo el peso a las comunidades autónomas, lo que en realidad provocó 17 maneras diferentes de afrontar el problema. La última medida, la de acortar a siete días el período de aislamiento de los contagiados, además de insuficiente resulta polémica. Da la impresión que se anteponen los motivos políticos a la salud.

También era 2021 el año de la recuperación económica, si no total, en un 75 por ciento como mínimo. Es lo que nos anunciaba el Gobierno a finales de 2020. No alcanzará ni la mitad. Lo sí que superará todas las previsiones es el aumento del coste de la vida. La cesta de la compra subirá en torno al 5 por ciento mientras que los salarios lo harán solo la mitad. Este año pasará a la historia como el de mayor pérdida de poder adquisitivo. Entre los productos que experimentaron mayor incremento están los esenciales: luz, carburantes y alimentación.

En el plano positivo tenemos la recuperación del empleo, que si no alcanzó las cotas prepandemia está a punto de lograrlo. Este favorable comportamiento no casa con la política laboral del Gobierno. La máxima de que cuando algo funciona no lo cambies no va con Sánchez. Veremos si la contrarreforma que modifica la de Rajoy alcanza el éxito de la anterior. Si es que llega a ser definitivamente aprobada. Sus socios parlamentarios dicen que no la ratificarán. No sería de extrañar, pues la nueva ley, como siempre se les prometió, no deroga la de 2012.

En Galicia la montaña rusa fue más sinuosa. Tanto en la salud física y mental de las personas como en la económica. La respuesta a la covid, en el proceso de vacunación y en la presión sanitaria estuvo entre las mejores de España, probablemente a la cabeza.

En el plano económico, animada la actividad por el Año Santo, también ofreció mejores datos que la media española. 2021 debiera haber sido el año de la llegada de verdad del AVE a Galicia. Solo llega a Ourense, aunque para ser más precisos, a Taboadela. El resto del territorio gallego, y no hablemos de Ferrol y Lugo, seguirá con Alvia. Otro suceso agridulce se produjo esta misma semana con Alcoa. La fábrica no cierra pero tampoco produce. En fin, en cualquier caso, feliz 2022.