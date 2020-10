La “Novena Sinfonía en Re M.”, de Gustav Mahler, por la “OSG”, en el Coliseum

Comienzo de temporada esperanzador entre incertidumbres para esta etapa con la “OSG”, dirigida por su titular Dima Slobodeniouk, en este traslado al Coliseum-20´30 h.-, Mahler con la “Sinfonía nº 9, en Re M”, obra limítrofe de la que hará partícipe a su estimado Bruno Walter: “Sobre mí habría que escribir demasiado. Tan solo para comenzar, atravieso desde hace un año y medio tantas experiencias nuevas que es imposible hablar de ellas”. Un gran desasosiego que no solo es musical, ya que participa en reuniones con estimados amigos: Schönberg, Berg o Webern, conociendo a promesas como Edgar Varese, aunque vive inmerso entre dudas por Alma, se compañera. Empeñado en sus trabajos, nacerá esta sinfonía, la obra que resolverá en menos tiempo. Para Paul Bekker, el presumible lema no escrito bien podría ser “Lo que la muerte me dice” y Bruno Walter no dudará en apreciar que el último lied de “La canción de la Tierra”, el “Adiós”, hubiera podido servir de título para la sinfonía. H.L. de La Grange, el asunto de la salud del autor permitía presagiar su muerte a causa de una infección faríngea. La “Novena” y su mensaje, es lo más enigmático que ha dejado para la posteridad. La musicología mahleriana nunca pretendió distanciarse de asociar la obra con “Das Lied von Erde”, próximas en acontecimientos a su propia muerte.

Es continua la presencia de ciertos temas y motivos a lo largo de sus movimientos, incluso en su forma inusual el “Rondó-Burleske”, se ve atravesado por la anticipación del “Adagio”. Quizás hubiese olvidado el primer movimiento mientras orquestaba el último, pero el olvido es un homenaje que el recuerdo hace a la memoria. Alban Berg, que la escuchó poco después del fatal desenlace, escribirá a su mujer: “Todo él es un presentimiento de la muerte. La muerte se anuncia sin cesar una y otra vez. Todos los sueños terrestres encuentra aquí su cima, sobre todo en estos momentos escalofriantes cuando el presentimiento adquiere la fuerza de una certeza o el intenso deseo de vivir, alcanza el paroxismo o la muerte se impone con la máxima violencia.” La vuelta a Europa en 1909, para unas vacaciones estivales, traería el beneficio de una fama mundial, como director mítico y como compositor de una obra original y polémica. Richard Strauss, con el que había tenido más de un desencuentro, tendrá la deferencia de dirigir sinfonías suyas.

Valga que el tema principal de la “Novena” y “Das Lied von der Erde” es la despedida, pero no se trata de una despedida del mundo de un hombre que se sabe condenado, como era de dominio público, ya que en la “Novena” hay otras atmósferas, otros humores, que nos alejan del clima inicial de despedida. Partimos de un intenso amor a la vida del “Andante comodo”, de un ardor candente. Redescubre la pasión, e incluso en los movimientos intermedios, “In Tempo eines gemächliches Länders” (En el tempo de un confortable “Lándler) y ”Rondo- Burleske. Allegro assai. Sehr trotzig “ (Muy decidido), las visiones inquietantes, los fantasmas de sus obras anteriores. Es en el “Länder” donde la crispación apunta a un rictus cruel, encadenando las diferentes danzas sin pasar de la evocación del espíritu de la forma. Igualmente el “Rondo-Burleske”, no disimula el sentido de la parodia, tan frecuente en sus actitudes creativas, si hace falta subiendo el clima chirriante que tantos problemas le ocasionaron.

El “Adagio. Sehr langsam und noch zurückhaltend” (Muy lento e incluso retenido), movimiento final, hace valer el sentimiento del despojamiento y la ensoñación y es aquí en donde se acerca en mayor medida a “Das Lied von der Erde”, obra en la que quedarán aspectos arrebatados . Es en el final de las dos obras que la impregnación de un posible sentimiento místico, sirve de puente para encontrar el grado de arrobamiento. Es de nuevo el hombre quien puja por hermanarse con la naturaleza, tema recurrente que está presente en la mayoría de sus obras. Un “Final” que roza con los dedos esa ansiada aceptación entre el silencio y la paz, un reposo sin pausa, en una conclusión que confirma la que consiguió en “Das Lied von der Erde”. El hecho de que Bruno Walter dirigiese el estreno, un 26 de junio de 1912, en Viena, será un detalle a tener en cuenta. Definitivamente y como una llamada del destino, ambos parecían condenados a descubrir la profunda afinidad

Las dudas irresueltas sobre la correspondencia mantenida durante años en general, afecta igualmente a Bruno Walter a quien escribirá en ese período: “He trabajado mucho y estoy a punto de terminar mi nueva sinfonía. La obra es un felicísimo enriquecimiento de mi pequeña familia (si es que verdaderamente la conozco, porque la he escrito como a ciegas, para liberarme. Acabo de empezar a orquestar el último movimiento y ya no me acuerdo del primero). En ella digo algo que tenía desde hace tiempo en la punta de la lengua, algo que, en conjunto, podría colocarse junto a la “Cuarta Sinfonía” (pero que sin embargo, es absolutamente distinto)”. Entre otras confidencias con Bruno Walter, podremos añadir: “¿Cómo podría intentar describir una crisis tan terrible? Lo veo todo como bañado en una luz nueva. Me hallo enfrentado a tales transformaciones que no me extrañaría encontrarme en un nuevo cuerpo como “Fausto” en la escena final. Me siento ávido de vivir como nunca y encuentro la costumbre de estar vivo más dulce que nunca. En este momento, los días de mi existencia son como los libros de la “Sibila” ¡Qué absurdo dejarse sumergir por el brutal torbellino de la vida!”