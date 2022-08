La “OCGa”, clausura en A Feira Vella el “X Festival Groba de Ponteareas”

Una primera jornada en el Convento de Canedo-21 h.-, acapara la actividad del “X Festival Groba de Ponteareas”, con el protagonismo del “Erynis Quartet”, formación en residencia del certamen y que se formaron en la Ac. Sibelius de Helsinki, teniendo como maestros a Marko Ylönen, Teemu Kupiainen, antes de ampliar con Levon Chillingiran, Paavo Pohjola, Sini Simoensen, Simone Gramaglia y Corentin Apparailly. Son ellos, los violinistas Elisabeth Stewart y Joosep Reimaa, la viola Marija Räisänen y el chelista Stergios Theodoridis. En su programa, el “Cuarteto en La m., D. 804” (Rosamunda), de Franz Schubert, cuyo estreno se ofreció en una sesión en el Musikverein vienés, el 14 de marzo de 1824, protagonizado por Ignaz Schuppanzigh, como uno de sus miembros- músico del entorno del compositor-,quien sería además su dedicatario, recibiendo una aceptación inmediata. Sobre el título de la obra, habremos de remitirnos al Andante” , basado en el tercer entreacto de “Rosamunda”, tiempo en el que el sentido de la variación predomina de forma ostensible aunque de aparente forma sencilla. Cuatro tiempos comenzando con el “Allegro ma non troppo”, marcado en principio por una introducción en “pianissimo”. Un tercer tiempo “Minuetto: Allegretto”, con una referencia al lied “Los dioses griegos”, sobre un angustioso interrogante: “Schöne Welt, wo bist Du?” “Bello Universo dónde estás) y el cuarto tiempo “Allegro moderato”, que pretende una reconcialización con ese mundo. Con esta obra, se adelantan los tres últimos cuartetos.

E. Dohnányi, tendrá la “Serenata para trío de cuerdas”, confiada a la violinista Stella Chen, la viola Lise Bertaud y el chelista Kyril Zlotnikov, un encuentro con la música húngara de este autor que ejerció la docencia en Berlín (1905/15). Nacido en el ambiente musical convulso centro-europeo, en el ocaso del Imperio Austro-Húngaro, recibió una notoria influencia de Ferenz Liszt, en esa búsqueda por hallar su propio criterio, y que a la postre, le convertirá en un músico que consiga arrastrar una gran fascinación entre sus contemporáneos. Un romántico de trayectoria personal y que en algún aspecto, podrá acercarse a Béla Bartok y Zoltán Kodaly. Con el primero llegaría a tener una relación que iba más allá de lo puramente profesional, superando ciertas diferencias de gustos y estéticas, manteniendo una larga amistad. Otro referente de Dohnányi, nos lleva a Johannes Brahms, quien defendió su “Quinteto para piano en Do m. Op. 1”, organizando una interpretación a modo de elogio, en Viena, preparando el éxito que supondría el “Concierto para piano nº 1, en Mi m. Op. 5”, de un romanticismo arrebatado.

Pianista y director de orquesta, recibirá una invitación desde los Estados Unidos, en 1899, para realizar una gira que ayudaría a consagrarle, situándole a la altura del divinizado Ferenc Liszt. El músico que no sería un revolucionario, en ninguno de los ámbitos de su vida, precisamente en un momento marcado por las crisis y los deseos de innovaciones a toda costa, siempre defendió las grandes formas clásicas, la tonalidad y la melodía, al estilo de los románticos alemanes del XIX. La obra elegida, la “Serenade para trío de cuerdas” , es un vivo ejemplo como encontramos en las “Variaciones sobre una canción popular húngara Op. 29”, o las ”Variaciones sobre una nana infantil Op. 25”.

A Feira Vella, despide este “X Festival Groba de Ponteareas”, en un programa que cubrirá la “OCGa”, dirigida por su titular y concertino Rogelio Groba Otero, comenzando con el patriarca de la familia, Rogelio Groba, del que se toma “Intres Boleses”, obra clave de su catálogo y que se escuchar con regular frecuencia. “Intres Boleses” fue llevada a registro discográfico por esta formación, junto a obras como el “Concierto arcaico, para dos violines y cuerda”, “Añoranzas-Concierto nº 2, para violonchelo y cuerdas”, teniendo como solistas al violinista Javier Cedrón y Rogelio Groba, y a la chelista Clara Groba. El autor fue saludado como un músico perteneciente a la Generación del 51. El neobarroquismo, el romanticismo, el neoclasicismo, y el toque modal extraído del folklore, son modelo de su quehacer artístico.

Un amplísimo catálogo para este creador veterano, dentro del actual panorama gallego, entre las que destacan seis sinfonías, obras de géneros más diversos y esas óperas que aguardan su oportunidad. Música como la prevista marcada por su buena inspiración y el oficio que viene demostrando a lo largo de tan dilatada carrera. “intres Boleses”, nos lleva al año 1978 y en buena medida, es esa evocación de su tierra, al igual que la obra que despide esta edición del festival, “Polas rúas de Ponteaeras”: “polas rúas”, “Tempo de flores”, “Na beira do Tea” y “Serenata na Xiralda”, una composición del año 2005, de una aproximación cercana a los veinte minutos y que es posterior a “Govios”, una especie de suite, en siete tiempos, desde “No arrolo” hasta “Na pandeirada”.

De las “Cuatro Espaciones” de Vivaldi, “L´Inverno RV 297”, piezas integradas en el “Op. 8” “Il Cimento dell´ Armonia e dell. Invenzione”. Los cuatro primeros conciertos del grupo “Le Quattro Stagione”, se han convertido en las obras universales por excelencia y en conjunto, el grupo será una dedicatoria al conde bohemio Wenzel von Morzin (1676/ 1737), al parecer alumno y más bien cliente del veneciano. Los conciertos de “Le Quattro Stagione”, parece ser que ya eran conocidos entonces y para completar el programa, la ”Rapsodia Galega: Cando as flores durmen ou soñan Op. 85” de Jorge Grundman, obra que dio a conocer la OCGa” en el Teatro Rosalia Castro de A Coruña, dentro de las actividades de la Sociedad Filarmónica. No sin cierto humor, Grundman nos remite a Verdi en su tarjeta de visita: “Torniamo all antico, e será un progresso”. El músico estudio en el Real Conservatorio Superior de Madrid con Joaquín Soriano y Carmen Ledesma, antes de seguir en la Universidad de La Rioja, asistiendo a masters de J.López Cobos, José Luis Temes, y Navarro Lara (en orquestación) y en su interés por repertorios actuales, estrenó obras de Wladimir Martynov, Michael Hurl, Gerald Finzi, Marjan Mozetich, Astor Piazzolla y Giovanni Solima. Grabó para “Sony Classical” el trabajo “Little Great Stones”.