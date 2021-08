La oposición en Galicia

ES bueno que todo partido político en el Gobierno tenga enfrente una oposición seria que proponga iniciativas, y le fuerce a rendir cuentas y a dar explicaciones. Forma parte del sistema democrático. Además, una oposición política firme y constructiva puede ser útil provenga del partido que sea. En Galicia esa labor de oposición la está llevando a cabo el Bloque Nacionalista Galego (BNG). La realiza desde hace tiempo; antes incluso de salir como segunda fuerza más votada tras los pasados comicios, y pasar a ser oficialmente líder de la oposición. El BNG supo aprovechar el desgaste de las Mareas en las pasadas elecciones, y reclutó los votos de afiliados descontentos por las luchas internas en los nuevos partidos, así como por la pobre gestión realizada por éstos en aquellos ayuntamientos en los que gobernaban.

Así, el BNG emergió triunfante a partir de las cenizas de otros partidos de izquierdas gracias a una lideresa, Ana Pontón, con un discurso útil, centrado en los problemas de Galicia, que supo aparcar la ideología nacionalista más radical en favor de otros asuntos urgentes relacionados con la situación sanitaria y económica de Galicia. Quien hoy anuncia “un tiempo de reflexión” personal, hasta tuvo la astucia y la sensatez de apoyar muchas de las gestiones de la Xunta durante los peores meses de la pandemia. Por eso muchos gallegos y gallegas la premiaron. Además, no ha dudado el BNG en criticar actitudes, decisiones, e incluso la inacción del Gobierno central, pese a haber apoyado su investidura. Falta ver ahora si algunos desatinos recientes alineándose con el independentismo catalán le pasan factura en el futuro; porque los radicalismos en Galicia no triunfan.

Menos avispados estuvieron en el PSdeG; y no parece que hayan encontrado ni siquiera el camino para recuperar su condición de principal fuerza opositora en Galicia. Al socialismo gallego le cuesta encontrar un discurso que atraiga y exhiba ante la comunidad gallega su hoja de ruta. Su secretario general, Gonzalo Caballero, no logra proyectarse como una figura solvente en medio de tanto debate interno. Ahí están los amagos para desbancarlo en las próximas primarias del partido. Tampoco ayuda su recurrente alineación con el Gobierno central incluso en asuntos que atañen o perjudican a Galicia, mientras otros líderes socialistas regionales no dudan en anteponer los intereses de sus CC.AA. cuando lo ven necesario. Pero el caso del PSdeG es diferente al de las Mareas, pues ha sido y sigue siendo un partido muy relevante para Galicia. Si quiere crecer, debe tener un líder fuerte, elaborar un discurso centrado en los intereses de nuestra Comunidad, priorizar a los gallegos frente a los intereses de la Ejecutiva nacional, y aprovechar los bandazos radicales del BNG.