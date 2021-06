LOS viejos amantes del vinilo, quedábamos no pocas veces absortos de descubrir genialidades en la cara B de algún disco. A priori lo más relevante, amén de algún single, iba siempre destinada a la cara principal. Pero no, no es de música de lo que hoy procede hablar. Si no de la cara b, la otra cara que esta crisis y la anterior arrojan en la radiografía social de nuestro país, tal vez empeñado o empecinado desde siempre en cabalgar a lomos de mula vieja.

No es el triunfo, ni la riqueza, ni entrar por puertas giratorias en un gran consejo de administración de una cotizada o no. Quizá ya lo de menos en este país viejo, sea el mérito. Sandel, nos recuerda que también el mérito puede acabar en la tiranía de los meritocráticos. Y cerrar puertas y llaves, no el candado del Cid, que de esto ya nuestros jóvenes poco saben en la ESO.

Dos crisis seguidas, concatenadas. Contratos basura, contratos por horas. Precariedad hasta el extremo. Que se lo digan a docentes y sanitarios en esta lucha titánica frente al Covid. Sí, ya sé que lo correcto es decirlo en femenino. Pero también lo correcto era haber velado de otra manera por nuestros mayores. Los que pagaron con su vida este desastre y los que con sus ahorros de toda una vida de sacrificio fueron la tabla salvavidas de hijos y nietos en la crisis económica de la especulación pura y el desborde de instrumentos financieros y fondos donde el riesgo, la aversión al mismo y los productos complejos y especulativos son el abc de nuestros días.

La cara b de la vida no es el lujo ni la riqueza, ni la ostentación, ni las marcas milmillonarias, ni los tatuajes de los famosos, ni muchos etcéteras. La cara b es la realidad de la vida, de los que sufren, de los que bordean niveles de exclusión social, de los que han perdido el empleo, de los que no llegan a final de mes, de los que viven de la ayuda familiar o de las pocas e insuficientes ayudas públicas. No es la de los que tienen un proyecto empresarial en función de la subvención de turno que se prodigue, ni de los que venden humo e ilusiones funestas. La cara b está a nuestro lado, junto a nosotros, pero no queremos ver, ni sentir, ni menos compadecer o ser compadecidos. La cara b es la del vulnerable. La de los más indefensos, subordinados, desprotegidos, jurídica, económica y socialmente. De ello nos ha dado buena cuenta no hace mucho una nueva ley, en enero de 2021, para que tutelemos su posición y se impida el abuso.

Pero la cara b es realidad, desnuda, objetiva, sin esos maquillajes ni retoques de portada de revista donde se venden irrealidades que muchos sin embargo compran o quieren imitar.