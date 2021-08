La pasión de Xavier Güell

AHORA, tras la caída anunciada de Kabul, quizás sea el momento de volver a pensar en los males de la guerra y en la pérdida de la libertad. Porque Europa sabe mucho de ese dolor. Lo que parece una tragedia lejana, a pesar de la larga presencia de occidente en tierras de Afganistán, nos afecta a todos.

No hablaré hoy de ese conflicto, pero sí lo haré de uno de mis libros de cabecera de este verano. Es un libro que habla, precisamente, de la dificultad de mantener la esperanza y la libertad cuando crece la intransigencia o el fanatismo. Cuando el hombre se convierte en un lobo para el hombre.

Hace unos días me refería al gran libro de Mercedes Monmany, ‘Sin tiempo para el adiós’, sobre los exilios provocados, fundamentalmente, por el horror bélico en Europa en el siglo XX. No ha pasado tanto tiempo de todo eso. Ni las guerras que ahora nos ocupan son tan lejanas, aunque lo parezcan, pues todo está interconectado, y no resulta difícil seguir aplastando toda la inocencia de la gente.

Hoy quiero hablarles del gran proyecto de Xavier Güell, llamado ‘Cuarteto de la guerra’. Güell, gran director y músico de renombre, autor de ‘Yo, Gaudí’, del que escribimos aquí en su momento, es un gran analista del alma humana. De la angustia del creador, de la incertidumbre y de la esperanza, a veces vana, que brilla levemente como una luciérnaga en la noche.

Güell es un músico apasionado, el escritor también que narra el vértigo al que a veces se ven sometidas las vidas de los hombres. No es un constructor de biografías: su propósito es colocarnos ante las heridas provocadas por la historia, ante el impulso que nos lleva a luchar por preservar la libertad ante el fanatismo y la tiranía. Y ese impulso no puede faltar. No podemos fallar ante el horror que supone privar al ser humano de su bien más preciado. Ser libre, hablar con libertad, crear con libertad. No se puede ceder ante la tiranía.

La pasión vital de Xavier Güell, que creo conocer bien y es extraordinaria, se refleja en este ‘Cuarteto de la guerra’, publicado por Galaxia Gutenberg. Hace semanas mantuve una larga conversación con él sobre los motivos que le llevaron a construir esta obra magna. Ya había publicado Güell un estudio de los grandes músicos del siglo XIX: ‘La música de la memoria’. Ahora está embarcado en este gran proyecto sobre cuatro compositores que sufrieron los horrores del siglo XX en Europa, que intentaron no ser sojuzgados ni censurados, ni sometidos al capricho de un poder totalitario. Y que, en ese proceso, sufrieron el vértigo del desarraigo o la humillación.

En unas semanas verá la luz el segundo volumen, dedicado a Richard Strauss, ‘Nadie llegará a conocerse’, pero hasta entonces les invito a leer ‘Si no puedes, yo respiraré por ti’, un viaje al exilio y muerte en los Estados Unidos del compositor húngaro Béla Bartók. Güell logra transmitirnos el vértigo de una precipitada huida en busca de la libertad. Un exilio voluntario que buscaba preservar el arte, el gran conocimiento de Bartók de las músicas populares rumanas, búlgaras, húngaras, turcas o del Magreb, una tarea a la que dedicó gran parte de su vida... Y que inspiró sus composiciones.

Béla Bartók atravesando Europa, huyendo de la amenaza totalitaria, viajando a bordo del Excalibur hacia Nueva York, atravesando la península Ibérica tras perder sus trescientos kilos de equipaje en Portbou, camino de Lisboa... Y la incomprensión en América, la difícil vida del genio, la muerte cinco años después. No deberían perderse esta historia que habla de una lucha apasionada por defender la libertad. Esa lucha debe continuar.