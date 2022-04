La paz que dan los libros

DE NIÑO tuve pocos libros. En el tardofranquismo, un cura, don Lino, me acercó algunos, usados de tanto leer. Me daba lo que no tenía, pero sabía de mi gusto por la escritura: hacía periódicos en la escuela con rotuladores y fotos recortadas, siguiendo los diseños y las tipografías de moda. Qué cosas. Para escribir hay que leer, cuidando, sí, de que la lectura no estropee nunca la narrativa. Era una broma entre escritores. Lo decía Borges, más o menos. El Día del Libro no es un día más, porque sientes que viene de antiguo. Se celebra el objeto, la maravilla de leer y escribir historias, pero también la industria. Hay pocos inventos tan magníficos como el libro de papel. El digital no lo sustituye, lo complementa. De momento, conviven.

Dicen que con el confinamiento mejoraron los índices de lectura y también la venta de libros. Ojalá. Yo veo leer a mucha gente, y eso nos da alguna posibilidad de salvarnos. Es emocionante que haya gente que crea en el poder de la poesía, en la energía de recitar en una plaza, como en los tiempos remotos. Las mejores noticias siguen viviendo de la literatura verdadera, lejos del fango de la propaganda. Los que manipulan la realidad no llegan a la altura de los grandes creadores de la ficción: sólo crean historias torpes.

El 23 de abril, no siempre el mes más cruel, conmemora muertes más que nacimientos. Ya saben, Cervantes, Shakespeare. Ninguno de los dos murió este día exactamente, pero eso no importa. Ah, y el Inca Garcilaso. Esas muertes consagraron a genios, que venían de la dificultad y la batalla, poseedores de biografías borrosas, inconclusas, en algún caso, hasta el punto de que nadie sabe decir con gran certeza quién es Shakespeare, y en cuanto a Cervantes también persiste esa niebla sobre parte de su relato personal, sin que mengue por ello en ambos la grandeza. Cada verano regreso al Quijote porque sé que voy a descubrir algo nuevo. Encuentro una paz que ya no se da en la vida contemporánea al adentrarme por esos vericuetos polvorientos, por esas florestas, sean manchegas o de Sanabria, qué importa. Como road-movie, el Quijote no tiene parangón. José María Merino, autor del excelente A través del Quijote, cree que la literatura explica la realidad, no al revés. Es la literatura la que nos construye, y a la que fallamos en no pocas ocasiones.

En estos días terribles que el mundo está viviendo, estos días de regreso al peor pasado, los libros pueden ser la más eficiente trinchera, los sacos terreros de la imaginación. No concibo mayor defensa que las palabras ante la imbecilidad de las bombas. Pero sí: las bombas matan. También han asolado y quemado bibliotecas, que, tarde o temprano, resurgen. No se puede matar el espíritu poético, ni la libertad de las palabras. Se puede herir, pero no matar del todo.

Tengo gran esperanza en que los libros, otra vez, nos salven. La voz de los poetas, Cristina Peri Rossi, porque siempre hay que amar a quienes se hicieron a la mar por la libertad. Pues la literatura nace de la idea del viaje, también de las ideas de exilio y de regreso, de la búsqueda de un lugar en el mundo. Todo es un viaje siempre, ya sea por los caminos polvorientos del Quijote, o de regreso a Ítaca, o paseando por la piel de Dublín, cien años después de que Joyce eligiera el azul griego para la portada de Silvia Beach.