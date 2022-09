La piscina

MI frutera suele leerme y con frecuencia hablo con ella de la vida cotidiana y, por supuesto, de los vaivenes políticos que nos sobresaltan. El viernes pasado me preguntó por qué el PP de Feijóo ha votado contra los impuestos energéticos idénticos a los que defiende el PP europeo, representado nada menos que por la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, entre otros conservadores importantes. No fui quien de darle una explicación lógica. No obstante, de inmediato su compañera tuvo una aportación categórica: “Feijóo es oposición y tiene que oponerse, si es bueno o malo para el país da igual, es lo que esperamos de él”.

Quizás esta chica debiera sustituir a Cuca Gamarra. ¿Para qué perderse en argumentaciones confusas cuando en política la cerrazón es más eficaz que la razón? Sin embargo no todos los votantes de la derecha piensan como la frutera y entre ellos empieza a correr la idea de que el líder gallego está dando palos de ciego o que le viene grande el cambio de puesto o que el Principio de Peter no le es ajeno. Los argumentos en defensa del impuesto expuestos por Úrsula von der Leyen parecen sacados del ordenador de Pedro Sánchez, sin embargo la portavoz del PP español los ha considerado demagogia y falsedad con la misma contundencia que la frutera. Don Alberto, a reglón seguido, no ha rectificado ni matizado.

Los tributos a las eléctricas y a la banca, que noquean a Feijóo, que lo han colocado en una escalera de difícil subida y peor bajada, hay que sumarlos a la sesión continua de errores y meteduras de pata que parecen increíbles en su larga trayectoria de éxitos pasados. Dice un amigo mío que se le está poniendo cara de Pablo Casado, aunque espera que, en el viaje proyectado a Europa para los próximos días, no caiga en el mismo error de hablar mal del Gobierno de España. Resultaría fatídico para la imagen internacional que pretende vender.

Para mí, Feijóo arrastra dos lastres en su camino hacia La Moncloa. Uno, la comodidad como presidente de Galicia y dos, después de desalojar a Casado, haberse tirado a la piscina con demasiada precipitación. Quizás no había agua suficiente.