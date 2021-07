La pobreza llama a la puerta

HACE unos días, un periodista, en un programa de televisión, nos ofrecía unos datos sobre la situación de la pobreza en España y las cifras que salían en pantalla eran verdaderamente crueles. Más de doce millones, nos decía, era la cifra total de personas en riesgo de pobreza, en nuestra nación. Luego el puntero iba señalando los recovecos estadísticos con porcentajes y conceptos varios, pero siempre por el sendero de la más impresentable indigencia, en marcha. Y uno se pregunta: ¿no es esta aquella España que, hace 14 años, ocupaba el puesto octavo, entre las naciones más ricas del mundo?

Exactamente la misma, solo que hoy descendida al puesto decimocuarto, en el ranking mundial de las más ricas. Lo grave del asunto es que, en la apreciación de quienes aquí vivimos y casi todos los extraños que nos visitan, España es una especie de país de las maravillas. Vivimos un poco en la inopia, gobernantes y gobernados, mientras la pobreza, la sumergida y la aparente, camina, desgraciadamente, sin descanso. Hay responsabilidades, todas ellas enzarzadas en el entramado social, pero sobre todo en el orden político que es donde radica la obligación de responder a las necesidades de los ciudadanos.

Es cierto que no podemos culpabilizar, del todo, a los gobernantes de lo que ocurre, pero dando un repaso a la historia y, al pie de los hechos actuales, se puede concluir, muy fácilmente, que los gobiernos socio-comunistas, como el que nos dirige, no son los más adecuados para levantar un país tocado de carencias económicas. Tienen tendencia a prometer lo que no pueden dar, lo cual es un desprecio a la inteligencia del contribuyente.

De los problemas económico-sociales, se desentienden bastante de los primeros y se ocupan de los segundos que son más fáciles, sin percatarse de que un país, sin buena economía, no podrá nunca aspirar a un adecuado bienestar. Aumentan la cuota de miembros del ejecutivo con cuatro ministerios más, renuevan cargos a mitad de legislatura, cayendo en un verdadero despilfarro de dinero público, ya que cobran los que vienen y hay que pagar a los que se van. Se cierran industrias contaminantes, con precipitación y prejuicio, sin parase a pensar en la posibilidad de subsanar sus defectos y preservar puestos de trabajo.

¿Consecuencias? Aumenta la deuda, sube el paro, se elevan los impuestos, se aviva el subvencionismo, se acostumbra al pueblo a ganarse el pan de la limosna, sin el sudor de la frente, y el que no llega a tiempo para poner la mano, pasa hambre. Este es el modus operandi de este tipo de gobierno híbrido que tenemos, coaligado con comunistas y amigo interesado de separatistas. Y, a todo esto, la pobreza que está llamando a la puerta.