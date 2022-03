La pobreza que avanza

LA VEJEZ puede ser una porquería, pero con pobreza y soledad lo es mucho más. Y ambas abundan. Imagínate, por ejemplo, a esas personas de edad avanzada a las que les sorprende la guerra (aunque quizás ya conocieron otras, o las consecuencias de otras: peor aún). Imagínate a esa gente mayor, vieja, habría que decir, no pasa nada por decirlo, que habría creído en el futuro, ese trocito de futuro que le correspondía. En ese paréntesis de júbilo. Los nietos, si acaso, los hijos, todos con su educación y su modernidad, todos enfilando al fin un tiempo sin destrucción, más allá de la que el mundo imprime. Imagínate. Esos viejitos, sus pensiones pequeñas, su casa difícil de reformar, con suerte un patio, unos cultivos simbólicos. O nada: el paseo, entre las palomas. La charla lenta. Y de pronto, la guerra.

Y también aquí, de otra manera. Imagínate la pobreza avanzando sobre familias que construían un futuro con dificultad, pero con ilusión. Imagínate esos abuelos: los estudios de los hijos, de los nietos. Al fin un mundo civilizado, al fin un poco de aire. Y de pronto, cuando ellos ya están en una edad demasiado avanzada, todo se va oscureciendo, todo lo prometido se cancela, como se dice tanto ahora. La pobreza coloniza como la hiedra. Trepa como ella. Y lo tapa todo, lo oculta todo. La pobreza es aún peor en un mundo que promete felicidad, que rezuma lujos que brillan en las pantallas.

Tal vez la guerra nos ha bajado a la tierra, mientras andábamos en la confusión. No es la mejor manera de despertar, no lo es. Pero se dice que Putin lo ha conseguido: Europa toma el timón, Biden viene de viaje a ver qué pasa, pero va a encontrarse a una Europa que ya sabe cómo van a ser las cosas a partir de ahora. Hay un rearme, y no sólo literalmente. Es también un rearme moral, político, una refundación, escucho. Hay países que quieren incorporarse al proyecto en vista de cómo queda el escenario. Vi a Francis Fukuyama con Amanpour, en la CNN, una larga conversación. Curiosamente el autor de El fin de la historia cree que empieza escribirse otra a este lado del mundo. (Hablaron sobre la verdadera significación de este título, que se hizo viral antes de que existiera esta expresión: la historia siempre recomienza, pero de otra forma. Se repite, pero de otra forma).

Aunque los desastres de la guerra son incuestionables, quizás el refuerzo de las democracias sería una salida digna. Fukuyama cree, como muchos, que esta es una batalla sobre la libertad, sobre una forma de vida, o sea, sobre el futuro: ganarlo o perderlo. Quién sabe cuántas generaciones se juegan aquí el futuro de sus vidas. Quién sabe cuánto se puede perder.

Pero, entre el hervidero de la geopolítica, la fascinación por los contrapesos del mundo, los grandes discursos y la propaganda constante, está toda esa gente que camina, desorientada con la Historia. O la gente que se ha quedado quieta, en la soledad y en la ruina, esperando la llamada de los hijos, de los nietos, que aguardaban un futuro por el que habían luchado. Y de pronto ven que el cielo se incendia, que en pleno siglo XXI regresa la barbarie, a pesar de toda esta modernidad y de todas estas pantallas. Y en otros lugares contemplan ese cielo incendiado, y también ven cómo crece la pobreza, cómo las luces del futuro se apagan, cómo aquella promesa de felicidad se convierte en economía de resistencia. La insatisfacción y la pobreza alimentan siempre las peores pesadillas. Conviene no olvidarlo.