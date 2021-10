La polarización y sus causas

LA POLARIZACIÓN suele agudizarse en tiempo electoral, porque ahora hay que marcar distancias. Pero, al tiempo, la idea de la coalición, tan extraña a los gobiernos de este país, aunque no a Europa, es defendida por muchos, empezando, claro, por Pedro Sánchez, que la ha mantenido contra viento y marea (por necesidad, sí, pero se diría que convencido de sus beneficios). Una coalición, aunque sea sólo por la izquierda, pero de dos identidades políticas tan diferentes, implica gran fricción. El desgaste va implícito.

En los últimos días he leído con fruición un libro excelente, Por qué estamos polarizados (Capitán Swing). Se lo recomiendo si quieren entender por qué la política de los últimos años es como es. El libro está escrito por Ezra Klein, un periodista norteamericano de Irvine, que durante un largo tiempo realizó pódcasts de mucho éxito, fue nombrado bloguero del año y ejerció como columnista del Washington Post. Y ahí sigue, ahora desde The New York Times, y a través de un nuevo sitio de pódcast, The Erza Klein Show.

Pero lo mejor de Ezra Klein reside en su análisis de la política estadounidense, que juzga diametralmente opuesta a la europea. Al menos hasta hace unos años. Ahora, tanto demócratas como republicanos se han ideologizado fuertemente, dice. Esa carga ideológica se asemeja cada vez más a los partidos en Europa, y ha derivado, al menos aquí, en un progresivo alejamiento de los grandes partidos tradicionales, en la fragmentación a izquierda y derecha, y, en consecuencia, todo ello ha provocado una mayor polarización. Los partidos, dice Klein, han girado hacia “las políticas de identidad”.

La polarización busca enfatizar esa marca, esa identidad. La búsqueda de etiquetas que funcionan como productos comerciales, que atraen clientes, o votantes. Las redes sociales han ejercido de perfecto caldo de cultivo, y eso es algo que Trump, como decíamos ayer, sabe muy bien.

Otra consecuencia indeseada, pero previsible, reside en lo que se llama “el partidismo negativo”. No es que nos guste cada vez más el partido al que votamos, probablemente nos guste cada vez menos, pero se trata de marcar distancias, como en una cancha de juego. Más que votar a favor, se vota a la contra. Por eso las banderas, los eslóganes y las etiquetas: en realidad una simplificación propagandística de algo que debiera ser mucho más profundo.

Otro día volveremos a los estupendos análisis de Ezra Klein. Pero todo esto me hace pensar en lo que tenemos aquí. Con un Sánchez volcado en la tarea de volver a casa (el abrazo con González, etcétera), con la búsqueda de una plataforma amplia de cara a las elecciones, que se prevén difíciles y ajustadas, de pronto estalla la enésima tensión en la coalición. No es algo extraño, ya digo, cuando llega el momento de decantar posturas.

La lucha entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño, gallegas en todo lo alto, estaba quizás anunciada, pero esa batalla obliga a Sánchez a tomar ciertas decisiones, todas ellas incómodas. Y Díaz, a su vez, prepara un proyecto amplio, igualmente, en disputa con su socio actual cuando llegue el momento. El asunto de la reforma laboral parece ahora mismo un territorio de discusión identitaria, partidista, un marcador de etiquetas. Más que un asunto relevante para la legislatura parece estar convirtiéndose en el adelanto de las batallas electorales que se avecinan. Seguramente es un síntoma de estos tiempos modernos de la política, que tan bien explica Ezra Klein.