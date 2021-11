La política emocional

HUBO un tiempo en el que los líderes, y los héroes, producían grandes discursos, textos complejos, obras eruditas (que a veces leíamos). Se les reconocía por el pensamiento elaborado y por el verbo amplio y a veces brillante, épico, en cualquier caso, pues un héroe, un líder, debía tener algo literario para convencer. Hubo un tiempo en el que los poetas susurraban a los dirigentes, eran los asesores, los ivanesrredondos de la tribu, pero lo hacían con la delicadeza del lenguaje, con la belleza de la palabra, no asestando golpes de tuits, que es el confeti del pensamiento moderno.

Del tiempo de los héroes y los líderes, queda, sin embargo, la pasión por la imagen. Ya no importan tanto los discursos, que suelen venir liofilizados desde las fábricas de la propaganda, ya no importan las bellas palabras, que se consideran cargadas de peligroso elitismo y de complejidad semántica, un engaño siempre. Es curioso este tiempo en el que se admite un icono, un eslogan, un tuit, una fotografía, pero no un texto articulado. Todo ha de decirse rápido y sintético, pues lo elaborado es sospechoso de inmediato.

El poderío de la imagen tiene que ver con el auge de las pantallas. Es verdad que los partidos empaquetan filosofía urgente, o política emocional, en sus presentaciones electorales, pintan palabras rutilantes en los atriles, pero también se ponen botellas de refrescos en las ruedas de prensa de los entrenadores, y no precisamente para que se las beban. Se busca el valor icónico, publicitario como la botella, de una palabra bien escogida (algo cursi, a veces), o de la frase que parece sacada de un libro de autoayuda. También se ha popularizado en el fútbol: los estadios (algunos) están decorados con expresiones como “resistiremos hasta el final y más allá” (es inventada, sí). Nada de versos épicos en los bajorrelieves de los marcadores.

Por eso a los nuevos líderes hay que visualizarlos. El contenido del discurso termina reducido a esas frases que vienen del laboratorio y que se van colocando como los eslóganes de la publicidad. En el momento justo. Y se repiten machaconamente, también como algunos anuncios (yo creo que es contraproducente: hay marcas que te producen hartazgo con su insistencia). El pensamiento repetitivo e inane ha sustituido al pensamiento crítico. Mal asunto. Y como la imagen es breve (los vídeos duran unos segundos, ya saben, según la teoría de la capacidad de atención humana), sólo se suelta una frase y se muestran gestos hacia la galería. Liderazgos de clip.

Hasta que no vuelva el pensamiento elaborado, va a ser difícil adivinar qué líder nos conviene. Es difícil hacerlo con bocaditos de sintaxis, con frases de diseño. No ha de faltar, eso sí, el festín de las imágenes, la catarsis emocional que hoy parece buscar la política. Sin ánimo de comparar, ahí tienen el retorno de Xavi al Barça. Más allá de su capacidad, de la que no tengo dudas, su llegada estuvo revestida del elemento simbólico, incluyendo su firma sobre el césped, no en la frialdad de los despachos. Bastaba verlo, supongo, rozar levemente su figura recién aterrizada, para esperar de él la tarea del héroe: restablecer la situación anterior. Devolver la felicidad perdida.

Puede que funcione en el fútbol, pero tengo mis dudas sobre el exceso de política emocional y su dialéctica partidista. Por más que esté de moda. Sé que todo depende de las pantallas y las frases promocionales, que nos están educando en la simpleza y en la visión maniquea de las cosas, como si la complejidad fuera dañina y elitista. Un grave error. En el peor momento.