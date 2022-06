LA POLÍTICA está agitada por dentro y por fuera. El contexto internacional no está para tirar cohetes (aunque sí misiles) y los gobiernos locales, nacionales, o sea, tienen sus divisiones, sus partygates o sus apuros en materia de defensa. Putin lo ha revuelto todo, y eso que no le ha salido ni medio bien. A fuerza de insistir y de perder tanques, o eso dicen, va minando las casas y haciendas del país vecino. Zelenski habla de una guerra a un año vista, o más, lo cual supondrá una destrucción considerable.

El odio crece, porque nadie quiere que el vecino le derribe la casa. El país resiste, sin embargo, con ayuda exterior, lo que solivianta a Putin que quería manga ancha. Todos estamos en ello, de alguna manera, todo está relacionado, hasta los neutrales se apuntan a la nueva geoestrategia. Las armas se disparan.

Los gobiernos tienen sus agobios, porque una guerra cerca es un mal mayor y luego están las consecuencias económicas. Putin pensó en una tormenta perfecta, pero lo cierto es que Europa está mostrando una fortaleza extraordinaria y muy poca división. La gran casa europea resulta mucho más atractiva que antes del conflicto, lo que indica que Putin ha hecho un pan como unas tortas. Sin contar, ya digo, sus propias pérdidas y las nuevas adhesiones a la OTAN. Si querían despertar a Europa, lo han hecho.

Pero hay nubarrones, aunque en Inglaterra están celebrando el Jubileo de Platino de la Reina con gran jolgorio en calles y pubs. Más allá de los problemas, Isabel II tiene cogida la medida a los desfiles y las conmemoraciones, que forman parte de esa gran industria de la memorabilia. En Londres venden platos conmemorativos de todo, siempre lo hicieron, y la gente se monta unos souvenirs como se podría montar unos enanos en el jardín. Boris Johnson siempre tiene suerte.

Ahora, con las fotos de la birra o lo que fuera, que no veo yo mal echar un vino o un aperitivo, siempre será mejor que un mal decreto, pero el problema era, claro, la pandemia, el inquilino de Downing Street, un espíritu capilar libre, se ve de nuevo en segundo plano, lo cual que ahora mismo le interesa. De momento, el paréntesis del Jubileo de la Reina. Ese momentazo televisivo, ese momentazo The Crown.

En todos los gobiernos cuecen habas. Biden, por ejemplo, va a llegar a lo de la OTAN con todas sus decisiones sobre Ucrania, pero intramuros no lo tiene fácil y Trump se ha ido a dar discursos con los del rifle, a unos kilómetros de la matanza de Texas. En teoría Biden debería arrasar con esta perspectiva, al menos habla por lo bajini y no hace tuiterismo hortera. Dicen que Sánchez tiene que conseguir la foto con Biden, y además una charla larga, para no dar la sensación de que pintamos poco o nada. Hoy la imagen cuenta mucho, pero a veces todo se queda en la imagen.

Lo de la OTAN será en España, y Sánchez piensa en una oportunidad para relanzar un gobierno que no está en su mejor momento, no sólo porque la economía vapulea a la clase media y baja, sino por las discrepancias en la coalición. Lo que pasa es que además hay elecciones, y más que habrá. Feijóo se ha olido la tostada, aparece en los vídeos con las palabras justas, porque nadie quiere ser esclavo de lo que dice nada más llegar a Génova. Si logra frenar a Vox con indirectas, como diría Gila, se va a consagrar.