La política se hace carne

AHORA todo es personal, todo tiene nombre y apellidos. La política también parece envuelta en esa pasión, de tal forma que se buscan liderazgos, mucho más que ideas.

En pleno desprestigio de la intelectualidad y olvido de la filosofía, que siempre se mete en todo, la política se agarra a los nombres, se personalizan las decisiones, se hacen carne, el liderazgo mediático sustituye a menudo al debate político de altura. La gente ve caras y cuerpos, escucha declaraciones que flotan por ahí, oye hablar de grandes tensiones, porque eso se lleva mucho. No sabemos muy bien qué pasa, pero sí sabemos que hay, o hubo, una lucha, un desacuerdo, y eso es lo que aflora, no la sustancia misma.

La etiqueta ‘reforma laboral’ es como una tremolante bandera política, también de cara a las elecciones, claro, y un corolario para la legislatura, pero el personal, aún tocado por la pandemia, asiste más al espectáculo del enfrentamiento, a los liderazgos en lucha, al efecto de la divina discrepancia en pantallas y redes sociales, pues ese es el alpiste que nos alimenta.

Este es un tiempo en el que lo superficial se impone, nos han enseñado que la impresión es lo que cuenta, y es la herencia lógica de la edad de la imagen, en la que algunos ya no leen ni los pies de foto. Nos puede el morbazo de la lucha en el barro o en la moqueta, tanto da. Nos puede el espectáculo y la frase corta: corta en todos los sentidos.

En lo de Calviño y Díaz gustó más ese entrechocar de espadas que el verdadero motivo del combate: dos mujeres respectivamente a la derecha y a la izquierda de Sánchez, es un decir, intentaban domesticar el cuerpo escurridizo de la ley, al parecer inderogable, como se ha dicho, pero modificable, como se ha dicho también. A ratos parecía que había aflorado de las profundidades de la legislatura, con siete cabezas, y si Calviño adoptaba ese perfil bajo, o tranquilo, pero dicen que férreo, Yolanda Díaz se movió con soltura y tesón en el primer plano, como suele, tanto que Sánchez debió medir con alarma las consecuencias para él mismo y para la coalición, porque Yolanda se estaba construyendo como líder de lo suyo en todo ese proceso. Ella sabe que el verbo político se ha encarnado, conoce bien la fuerza del liderazgo personal, las ideas hoy están asociadas a individuos.

Como en estas luchas espectaculares que demanda el viento mediático la sangre no puede llegar al río, aquí también se plegaron velas, con ingenio, y Sánchez, que gobierna bien la plasticidad del lenguaje, concluyó que se derogaba la reforma laboral, signifique eso lo que signifique (decimos nosotros): corregir, modernizar, actualizar, enmendar, redirigir, retocar, etc. Tarde o temprano la cosa (la reforma) tenía que aparecer, y a la hora de lidiar con ella hay que poner el lenguaje en danza, porque el lenguaje es maravilloso, y donde no llega la realidad siempre llegarán las palabras.

No creo que aquí termine la lucha de los liderazgos (dentro de los partidos, dentro de los gobiernos), ni la lucha por un espacio concreto de la izquierda. Sánchez parece contento con lo logrado, se llame como se llame, y ni Calviño ni Díaz se consideran derrotadas en la liza. ¿Qué más se puede pedir? Y, además, en el fondo, están los fondos: Europa, o sea. Pero las guerras intestinas de poder no decaen: todo lo contrario. Sí, ahora cualquier cosa es personal. Ahí regresa otra vez, entre Génova y Sol, lo que llaman con aire épico la gran Batalla de Madrid. El poder repite sus hábitos, decía Harold Bloom hablando de Shakespeare. Shakespeare nunca pasa de moda.