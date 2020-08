Friedrich Dürrenmatt, el más grande escritor suizo, autor de la novela Justicia que debería ser de lectura obligada en las Facultades de Derecho, es también el creador de otra novela que recomiendo a los lectores para este tiempo de estío; se titula La avería.

En apenas cien páginas, el también dramaturgo internacionalmente reconocido, nos cuenta la escalofriante aventura de un viajante textil, casado y con cuatro hijos, perdido en mitad de un pueblo tras averiarse su coche deportivo.

En lugar de acercarse a la estación de tren más cercana y volver a casa, prefiere quedarse allí con la esperanza de pasar la noche con alguna mujer. El destino cruza a Alfredo Traps con un anciano que le ofrece techo gratis. El anfitrión resultará ser un antiguo jurista que le invita a pasar la velada en casa con tres amigos. Traps no sabe que todos ellos son hombres de leyes a quienes les gusta representar juicios y que le ofrecerán participar en el de esa noche como acusado.

Traps, divertido, accede, pero no tarda en descubrir lo perverso de ese juego. Su abogado le advierte de que es mejor que no se presente como inocente, pues siempre se acaba encontrado un delito: “Se verá obligado a no poder elegir el delito, sino que se lo impondrán”.

Lo que se plantea como una aparente disquisición jurídica, Dürrenmatt lo convierte en un juicio a la moral burguesa, al modo de vida occidental que prima la vacuidad del éxito al derecho a la presunción de inocencia, tan devaluada como principio legal y social.

La avería es también una reflexión sobre la responsabilidad individual y los caminos de la autoconciencia. Es un pequeño libro excepcional.