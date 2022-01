SENTÍA cierta curiosidad por el contenido de la primera pregunta del nuevo portavoz del Grupo Parlamentario Socialista al presidente de la Xunta. Menos interés por predecible tengo por las formas, pues la dialéctica de Álvarez parece bien distinta a la de su predecesor Caballero. Es previsible que el tono pausado sustituirá al mitinero del relevado, lo cual redundará en beneficio del partido que representa y del prestigio de la institución. No por gritar más alto se gana en razón. Más bien todo lo contrario, incluso desde la barra de una taberna.

Sobre el tema planteado para la próxima semana, he de decir que me sorprende, máxime cuando se habla de un tiempo nuevo y de que los asuntos de Galicia prevalecerán sobre cualquier otro tras el Congreso celebrado hace poco más de un mes. Salir a las primeras de cambio en defensa del Gobierno central no concuerda con la estrategia anunciada salvo que fuera herencia de su predecesor y que por razones administrativas o temporales no pudiera cambiar de pregunta. Pero pienso que no, que en una semana larga es tiempo suficiente para encontrar un contenido más autónomo y autonómico.

El diputado por Lugo es un socialdemócrata vinculado a la gestión. Inspector de enseñanza, fue delegado de Educación en Lugo, concejal con Orozco y de la órbita política de Besteiro. Era el currículo deseado por Formoso, el nuevo secretario general, para transitar hacia una nueva etapa, también en el Parlamento que la diferencie en fondo y forma de la anterior, en la que el número uno del socialismo galaico era, o aparentaba ser, más sanchista que Sánchez, con resultados son bien conocidos tanto en el ámbito general como en el partidario.

En la Cámara se hacen leyes y se controla al ejecutivo. Se trata, digamos, de una labor más de partido, en el que cada grupo marca sus principios políticos y estrategia, esta en función de cada momento. Y ahora, por encima de todo, es el momento de la salud. Lo entiende perfectamente Pontón (BNG), que preguntará al respecto, y el PP con la comparecencia del conselleiro en el primer pleno del año. Es de libro.

El portavoz socialista recriminará a Feijóo por la denuncia de la Xunta contra el Gobierno sobre al reparto de fondos europeos para el empleo, al tiempo que criticará la gestión de la ayudas por parte de la administración autonómica. La segunda parte, bien planteada, pudiera ser procedente, aunque probablemente más oportuna en otro instante. En este momento hay asuntos más urgentes. Aparte de los sanitarios y sociales derivados de la pandemia bien se podría hablar, por ejemplo, sobre la crisis industrial y energética.

Salir en defensa del Gobierno central después de haber apartado este, con el apoyo de Vox, a las comunidades autónomas de las principales decisiones en el reparto de los nuevos fondos europeos y tras conceder una partida para empleo solo a cuatro autonomías con gobierno o cogobierno socialista no casa con la defensa de Galicia. Al menos no lo parece, que políticamente importa y mucho.

Los tribunales tendrán la última palabra, pero el caso semeja al del IVA que no se quería devolver a Galicia. Que al igual que entonces el socialismo gallego se posicione a favor del Gobierno pudiera interpretarse que Formoso mantiene la estrategia de Caballero. Es cierto que Ferraz le apoyó, pero no creo que exija obediencia ciega. Es más, sería poco inteligente. Y muy contraproducente.