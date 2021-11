La privada hace su agosto

AS declaracións do deputado nacionalista Néstor Rego desta semana afirmando no Congreso que Galicia sería “ máis pronto que tarde unha república libre e soberana” non deberan causar sorpresa. A independencia é o gran obxectivo de todo nacionalista que se precie, desexo tan lexítimo como calquera outro, incluída a derrogación do sistema autonómico en volta ao centralismo do pasado. Para ambos supostos habería antes que modificar a Constitución, ou dar un golpe de estado. Por iso, máis aló do cálculo optimista de tempo que sería necesario o dito por Rego, nesta e outras moitas ocasións, é a esencia ideolóxica do BNG. O rebumbio levantouse porque ditas neste momento, con toda crudeza, resultan politicamente incorrectas. Tanta sinceridade choca coa nova estratexia morna de Ana Pontón para aumentar os apoios en próximas citas electorais, sobre todo de cara á presidencia da Xunta. Réstalle credibilidade á moderación pregoada hai tan só dúas semanas na XVII Asemblea do BNG. E aínda máis cando ao mesmo tempo outro destacado membro da dirección, Bieito Lobeira, desprazase a Bilbao para arroupar a Bildu na súa reclamación -¿casualidade?- dunha “república vasca libre e de iguais”, suponse co visto e prace da líder. Non é fácil neste asunto casar fondo e forma, defender uns principios e que seméllanse aos do adversario. Ambolosdous estarán de acordo, sí, pero unha fai de poli boa e o outro de poli malo. Veremos se funciona.